Asasinul milionarului Adrian Kreiner a fost adus în ţară! Cosmin Zuleam, parte din trio-ul criminal, este considerat creierul grupării şi a fost trimis în România în timp record după capturare, deşi între ţara noastră şi Indonezia nu există tratat de extrădare. Asasinul a venit în cătuşe cu un avion de linie de la Doha.

Unul dintre cei trei criminali ai omului de afaceri Adrian Kreiner, din Sibiu, Cosmin Costinel Zuleam, a ajuns pe Otopeni flancat de o armată de mascaţi, cu cătuşele prinse la spate şi cu capul în jos. Este procedura standard pentru infractorii periculoşi.

Fugarul a fost adus în ţară cu un avion de linie prin Doha, iar pe timpul zborului a fost însoţit de poliţişti din Indonezia care l-au predat la aterizare autorităţilor din România.

Cosmin Costinel Zuleam era pe lista celor mai căutaţi infractori şi a fost prin în urmă cu o săptămână în Bali la mai bine de doi ani de la fuga din România. Acum flancat de mascaţi va fi dus în arest la Alba - a fost condamnat în primă instanţă la 30 de ani de închisoare.

Zuleam era considerat creierul grupării în cazul crimei de la Sibiu. Împreună cu ceilalţi doi complici, Cristian Marian Minae şi Laurenţiu Ghiţă, în 2023, l-au bătut cu sălbăticie pe omul de afaceri Adrian Kreiner după ce au intrat cu cagule peste el în casă. După ce l-au lăsat inconştient în casă, legat de mâini şi de picioare, înfăşurat într-un covor, au furat obiecte în valoare de 200 de mii de euro şi s-au făcut nevăzuţi. la scurt timp, au fugit din ţară.

Zuleam a fost capturat de agenţii Interpol la capătul lumii, într un sat din Bali. Se ascundea într-o casă cu alţi localnici şi îşi găsise şi ocupaţie - lucra ca muncitor necalificat. Deşi era considerat un fugar periculos, agenţii de la Interpol au intrat peste el fără echipamante speciale, ba chiar încălţaţi în şlapi. Poliţiştii l au imobilizat cu un colier de plastic.

"Bărbatul este urmărit pentru infracţiuni deosebit de grave, acesta a si fost condamnat în primă instanţă pentru infracţiunea de omor calificat şi tâlhărie şi este judecat pentru infracţiuni deosebit de grave," a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

Este cea mai rapidă extrădare din Indonezia. Cea mai răsunătoare rămâne cea a lui Nicolae Popa, condamnat pentru delapidarea FNI, însă aducerea în ţară, în cazul lui, a durat mai bine de un an.

