Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Câine surprins pe gheața Dâmboviței, în ploaie și frig: ASPA și pompierii au intervenit fără succes

Un câine care rătăcea în dimineața de 3 ianuarie pe pojghița de gheață formată pe Dâmbovița, a pus pe jar autoritățile din București. Prin ploaia măruntă, mai mulți angajați de la ASPA și de la pompieri au încercat să-l prindă, însă fără succes.

de Redactia Observator

la 03.01.2026 , 16:03

Alerta s-a dat după un apel la 112 în dimineaţa zilei de 3 ianuarie. Un câine rătăcea pe gheaţa de pe râul Dâmboviţa, în Sectorul 3 al Capitalei.

Angajaţi ai Autorităţii pentru Supravegherea și Protecția Animalelor şi pompieri ajunşi la faţa locului au încercat să prindă câinele cu o plasă, însă fără succes. Câinele nu s-a lăsat prins.

După mai multe încercări eşuate, patrupedul a reuşit totuşi să iasă singur din albia râului şi s-a făcut nevăzut pe străzi.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

caine dambovita aspa
Înapoi la Homepage
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai fost vreodată victima unei fraude online?
Observator » Evenimente » Câine surprins pe gheața Dâmboviței, în ploaie și frig: ASPA și pompierii au intervenit fără succes