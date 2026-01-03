Un câine care rătăcea în dimineața de 3 ianuarie pe pojghița de gheață formată pe Dâmbovița, a pus pe jar autoritățile din București. Prin ploaia măruntă, mai mulți angajați de la ASPA și de la pompieri au încercat să-l prindă, însă fără succes.

Alerta s-a dat după un apel la 112 în dimineaţa zilei de 3 ianuarie. Un câine rătăcea pe gheaţa de pe râul Dâmboviţa, în Sectorul 3 al Capitalei.

Angajaţi ai Autorităţii pentru Supravegherea și Protecția Animalelor şi pompieri ajunşi la faţa locului au încercat să prindă câinele cu o plasă, însă fără succes. Câinele nu s-a lăsat prins.

După mai multe încercări eşuate, patrupedul a reuşit totuşi să iasă singur din albia râului şi s-a făcut nevăzut pe străzi.

