Modelul Cipru - Marea Britanie, aplicat Groenlandei. Ce prevede acordul dintre Trump şi NATO

Președintele american Donald Trump a anunțat că renunță la amenințările privind impunerea de tarife, după ce a ajuns la un acord-cadru cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind viitorul Groenlandei. În baza înțelegerii, Statele Unite ar urma să obțină control operațional asupra unor zone ale teritoriului arctic semiautonom, aflat sub suveranitatea Danemarcei, fără a prelua formal proprietatea asupra insulei. Acordul, inspirat de modelul Marii Britanii cu Cipru, ar permite SUA să înfiinţeze baze militare şi să desfăşoare exploatări strategice, inclusiv în zone bogate în minerale rare.

Preşedintele Trump a spus că renunţă la ameninţările cu impunerea de tarife, pe care le-a emis în efortul de a asigura proprietatea americană asupra Groenlandei, şi a precizat că a ajuns la un acord-cadru cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, cu privire la viitorul teritoriului arctic semiautonom, aflat sub suveranitatea Danemarcei.

SUA vor putea să desfășoare operațiuni militare, de informații și de instruire, facilitând totodată unele dezvoltări locale, inclusiv posibila exploatarea minieră a pământurilor rare, fără a solicita permisiunea Danemarcei.

"Ideea a fost să-i oferim lui Trump un acord", a spus o sursă diplomatică pentru The Telegraph.

Modelul Cipru–Marea Britanie

Planul de tip Cipru–Marea Britanie este văzut ca o soluție creativă pentru a ocoli cererile lui Trump privind proprietatea asupra insulei, pe care acesta o consideră importantă din punct de vedere strategic pentru apărarea Americii.

Înţelegea dintre SUA şi NATO este similară cu cea dintre Marea Britanie şi Cipru care acordă Londrei suveranitate asupra a două baze militare în scopuri strategice, permițând totodată ciprioților din aceste zone drepturi similare celor din restul Republicii.

SUA au deja permisiunea de a construi și opera baze militare în Groenlanda, având în același timp "libertate de operare" nelimitată între zonele de apărare desemnate, atât în aer, cât şi pe uscat și pe mare.

În teorie, noul cadru propus ar permite SUA să controleze părți din Groenlanda și să se extindă în zone bogate în minerale, râvnite de Trump. De asemenea, ar însemna că SUA nu ar mai trebui să solicite autorizații, precum cele de urbanism.

Propunerea ar face, de asemenea, mai ușoară poziționarea în Groenlanda a unor active ce aparțin viitorului sistem "Golden Dome".

Macron, criticat în culise de negociatorii NATO

Potrivit The Telegraph, în timpul întâlnirii cu Trump, negociatorii NATO l-au criticat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, pentru a-i face pe plac preşedintelui american.

Macron se numără printre cei mai fermi opozanți ai amenințărilor lui Trump privind preluarea Groenlandei și a susținut blocarea companiilor americane de pe piața internă a continentului.

"Este un acord la care oamenii au sărit imediat, cu adevărat fantastic pentru SUA, obține tot ce ne-am dorit, inclusiv, mai ales, securitate națională reală și securitate internațională", a declarat Donald Trump.

Liderii militari ai NATO au sosit săptămâna aceasta la Davos cu scopul de a reduce tensiunile politice generate de ruptura dintre Europa și Washington.

Miercuri, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem aliat al NATO în Europa, i-a informat pe omologii săi din alianță cu privire la evaluarea amenințărilor din jurul Groenlandei și întregii regiuni arctice.

La o reuniune la Bruxelles, el le-a spus celorlalți generali că nu a existat o schimbare majoră în nivelul amenințărilor reprezentate de Rusia și China în Nordul Îndepărtat.

Totuși, generalul Grynkewich a subliniat lacunele în supravegherea și detectarea rachetelor balistice ca fiind o preocupare deosebită.

"Secretarul general a avut o întâlnire foarte productivă cu președintele Trump, în cadrul căreia au discutat importanța critică a securității în regiunea arctică pentru toți aliații, inclusiv pentru Statele Unite. Discuțiile dintre aliații NATO privind cadrul menționat de președinte se vor concentra pe asigurarea securității arctice prin eforturile colective ale aliaților, în special ale celor șapte aliați arctici. Negocierile dintre Danemarca, Groenlanda și Statele Unite vor continua, cu scopul de a se asigura că Rusia și China nu vor obține niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda", a spus un purtător de cuvânt al NATO.

Schimbare la 180 de grade

Vestea despre acest cadru a venit la câteva ore după ce Trump le spusese liderilor europeni la Davos, în Elveţia, că nu se va mulţumi cu altceva decât cu preluarea proprietăţii asupra Groenlandei de către Statele Unite, deşi a renunţat la ameninţarea de a o invada. În schimb, Trump promisese consecinţe economice şi de securitate grave pentru Europa, dacă nu îşi va atinge scopul, potrivit News.ro.

Adresându-se unei săli pline cu şefi de stat, miliardari şi alţi lideri mondiali, Trump a repetat în mai multe rânduri că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională. El a afirmat că numai Statele Unite sunt suficient de puternice pentru a apăra Groenlanda de ameninţările externe şi că apărarea acesteia are sens numai dacă Statele Unite o deţin. El a cerut "negocieri imediate" pentru a discuta transferul proprietăţii insulei semiautonome de la Danemarca către Statele Unite şi a ridiculizat ţările europene, spunând că sunt de nerecunoscut şi că depind de Statele Unite. "Fără noi, majoritatea ţărilor nici măcar nu funcţionează", a spus Donald Trump.

"Probabil că nu vom obţine nimic dacă nu decid să folosesc forţa excesivă, care, sincer, ne-ar face de neoprit", a menţionat Trump.

"Dar nu voi face asta. Probabil că aceasta este cea mai importantă declaraţie, pentru că oamenii credeau că voi folosi forţa. Nu trebuie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa. Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda", a declarat şeful Casei Albe.

Câteva clipe mai târziu, însă, Trump a adresat ameninţări explicite şi implicite liderilor europeni, dacă nu îi vor îndeplini dorinţele. El a reamintit audienţei că a impus unilateral taxe asupra importurilor în Statele Unite din ţări din Europa şi din afara acesteia, ameninţând deja că va majora tarifele pentru Danemarca şi mai multe ţări europene care au apărat dreptul Danemarcei asupra insulei.

Aşa cum se întâmplă adesea în relaţiile delicate cu Trump, unii lideri europeni au reacţionat la ceea ce au considerat a fi nota cea mai pozitivă din discursul său – promisiunea de a nu trimite trupe – şi şi-au exprimat speranţa că vor ajunge la un compromis cu privire la viitorul Groenlandei, notează NYT.

Cu toate acestea, Trump a lăsat puţin spaţiu pentru compromis în discursul său. Mulţi lideri europeni au susţinut că nu pot accepta cedarea proprietăţii asupra Groenlandei către Statele Unite, dar spun, de asemenea, că ar fi deschişi la aproape orice altă înţelegere care ar extinde prezenţa Americii în această regiune. Miercuri, Trump a spus, din nou, că acest lucru nu ar fi suficient.

"Ai nevoie de proprietate pentru a o apăra. Cine ar vrea să apere un acord de licenţă sau un contract de închiriere?", a spus Trump.

