Crimă între copii este ancheta şocantă pe care o au de rezolvat poliţiştii din Timiş! Un băiat de 15 ani, dispărut de acasă de două zile, a fost găsit mort şi îngropat în spatele casei unui coleg de şcoală. Doi copii de 13 şi 15 ani au fost ridicaţi de poliţişti şi duşi la audieri, bănuiţi că au ucis cu sânge rece şi au încercat să scape de cadavru cu o înscenare diabolică.

Poliţiştii care îl căutau pe băiat au bănuit ceva rău când i-au găsit borseta şi cheile casei aruncate într-un tufiş, pe un câmp, într-o localitate aflată la 30 de kilometri de Timişoara. Investigaţia i-a condus apoi spre descoperirea macabră.

Trupul băiatului de 15 ani a fost găsit îngropat pe câmpul îngheţat, la doar câţiva zeci de metri de casa unuia dintre suspecţi. Lângă este şi o lopată, cel mai probabil folosită de către autori.

Din colegi de școală, călăi

Articolul continuă după reclamă

Suspecţii erau colegi de şcoală cu victima. Un băiat de 13 ani şi unul de 15. L-au omorât cu arme albe luni seara, pe stradă. Împreună cu un adolescent, tot de 15 ani, i-au dus corpul cu o roabă zeci de metri pe câmp. Ca să nu dea de bănuit şi să justifice sângele, au sacrificat o găină şi au lăsat-o la locul crimei.

"Şi să sapi aici groapă şi să pui aici. Asta e minte de criminal", spune un localnic.

Poliţiştii au găsit trotineta şi ATV-ul copilului ucis în curtea unui suspect. Un martor-cheie care s-ar putea transforma şi el în acuzat este un tânăr de 21 de ani care care a asistat fără să intervină la scenele de groază. Criminaliştii refac acum ultimele zile din viaţa băiatului ca să afle motivul crimei.

"Era tot timpul era cel care era deasupra tuturor şi cognitiv era destul de dotat şi financiar era destul de bine poziţionat faţă de alţi copii. Ba chiar îi ajuta pe cei nevoiaşi, că mai îmi spunea, doamna le-am dat câte o pizza sau că le-am dat adidaşii mei", spune Beatrice Măguran, director-adjunct CJRAE Timiș.

"E fost coleg cu băiatul meu, în clasă. Suntem şocaţi. Ambii. Erau în aceeaşi clasă. Aşa ceva nu ne-am fi aşteptat", spune o mămică.

Martor-cheie la crima odioasă

Psihologul şcolii unde învăţau principalul suspect şi victima văzuse că relaţiile dintrei cei doi copii erau tot mai tensionate şi încerca să aplaneze situaţia.

"Ei au avut un conflict în această vară. Presupusul agresor lupta pentru putere aici, în Cenei. Da, mă puteam aşteptam ca la un moment dat să lucrez cu el la Buziaş, la centrul de detenţie", a declarat Beatrice Măguran, director adjunct CJRAE Timiș.

Băiatul de 15 ani care şi-a omorât colegul cu arme albe a fost reţinut. Cel de 13 ani a fost dus la spital pentru evaluare psihologică. Conform legii, în România, copiii sub 14 ani nu răspund penal.

"Nu sunt copii cu educaţie, nu sunt copii cu creştere bună, sunt vai de capul lor". "El era mai rău, aşa, mai scandalos. Nu îi convenea nimic, dar oricum făcea scandal. Orice îi spuneai el sărea la bătaie", spun localnicii.

Complicele principalilor suspecţi şi tânărul care a asistat la crimă fără să intervină în apărarea băiatului de 15 ani au fost eliberaţi după audieri.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰