Un tânăr de 30 de ani a trecut razant pe lângă moarte de două ori în 20 de secunde. S-a răsturnat cu maşina pe calea ferată, în apropiere de Bucureşti, şi a privit neputincios cum un tren se îndrepta spre el în plină viteză. Soţia lui a trăit şi ea fiecare clipă de groază. A văzut prin apel video tot ce s-a întâmplat.

de Bogdan Dinu

la 22.01.2026 , 08:53

O cameră de supraveghere a filmat maşina care s-a răsturnat, aseară, la Chiajna, pe calea ferată, chiar pe uşa şoferului. Mai mulţi martori au încercat să îl ajute pe şofer să iasă din vehicul, dar nu au avut timp. Trenul Giurgiu - Bucureşti a trecut chiar atunci.

Trenul a târât maşina zeci de metri cu tot cu şofer.

"Eu în momentul ăla eram în apel cu el, că a strigat accident, am auzit şi am văzut cum s-a răsturnat maşina. Era conştient, a fost conştient şi când l-au scos de acolo, doar i-au dat ei o anestezie sau ceva ca să îl adoarmă în ambulanţă", a povestit Rebeca, soţia şoferului implicat în accident.

Medicii i-au salvat viața, dar au fost nevoiți să îi amputeze un picior

Medicii au reuşit să îi salveze viaţa, dar au fost nevoiţi să îi amputeze un picior. Şoferul voia să vireze la dreapta când a pierdut controlul volanului - după ce a lovit o bordură - spun poliţiştii. Maşina a ajuns pe contrasens şi apoi pe şine.

"Un prieten avea probleme cardiace, la 300 de metri mai în faţă de unde a avut loc accidentul", a continuat soţia şoferului rănit.

Specialiștii: evacuarea rapidă poate face diferența

Specialiştii în conducere defensivă spun că în astfel de cazuri, cel mai important este să nu te panichezi şi să analizezi rapid toate soluţiile.

"Sunt între 19 şi 21 de secunde până apare trenul. Era timp suficient să se evacueze. Dacă ar fi făcut asta, pe uşa pasagerului", a explicat Alex Filip, pilot de raliu.

Aproape 4.000 de accidente au avut loc anul trecut pe şoselele din întreaga ţară. Peste un sfert au fost provocate de viteza excesivă.

