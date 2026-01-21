Aplicaţia E-Bloc a fost suspendată de BNR. Cum vor fi afectaţi clienţii

Veste mai puţin plăcută pentru toţi cei care îşi plătesc întreţinerea prin platforma E-Bloc. Aplicaţia tocmai a fost suspendată de Banca Naţională, iar plăţile au fost oprite temporar. Vorbim despre o aplicaţia folosită de mii de asociaţii de proprietari din toată ţara. Partea buna este ca platile deja efectuate au putut fi procesate cu succes.

Platforma folosită de mii de proprietari din toată ţara este momentan indisponibilă, cel puţin pe partea de plăţi, deoarece BNR a suspendat dreptul de funcţionare tocmai pentru a intra în legalitate, implicit sub supravegherea instituţiei.

Este nevoie de această procedură întrucât deja platfoma generează o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, aşadar trebuie să obţină o acreditare pe care până acum nu a avut-o şi de care nu a avut nevoie pentru că cifra de afaceri nu era la acest nivel.

Vorbim despre o platformă, un fel de avizier online, pentru cei care locuiesc la bloc şi prin care aceştia pot accesa diferite informaţii legate de întreţinere plăţi, comunicări interne. BNR spune că situaţia ar putea dura câteva zile sau chiar săptămâni în funcţie de cât de repede îşi găseşte platforma un intermediar de plăţi pentru a putea intra în legalitate.

