Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ilie Bolojan: În lunile următoare, economia României va intra pe un traseu de relansare

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe "baze realiste", subliniind că obiectivul este "un buget al relansării şi al investiţiilor".

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 08:55
Ilie Bolojan: În lunile următoare, economia României va intra pe un traseu de relansare - Facebook

"Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ţinta de 8,4% asumată. Ne-am respectat angajamentele şi am recâştigat credibilitatea în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investiţiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB.

Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate. Am menţinut disciplina financiară şi am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe. Aceste ajustări au generat o contracţie economică şi au însemnat dificultăţi suplimentare pentru mulţi români", a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit şefului Executivului, "fără a mai creşte taxele", există "o bază solidă pentru relansare în acest an". "Lucrăm la construcţia bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ţinta de deficit este de puţin peste 6% şi va fi definitivată în perioada următoare. Inflaţia va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării şi al investiţiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR şi politica de coeziune. Aceşti bani se vor regăsi în infrastructură, economie şi servicii publice mai bune", a declarat Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, el a anunţat că la începutul lunii februarie Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe legislaţia care va restrânge cheltuielile statului în administraţie şi va susţine relansarea economică, urmând ca, ulterior, să fie adoptat bugetul de stat.

"Ştiu că, deocamdată, în viaţa de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoşire adoptate şi pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare", a punctat Ilie Bolojan. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan buget 2026 premier romania
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Ştiri politice » Ilie Bolojan: În lunile următoare, economia României va intra pe un traseu de relansare