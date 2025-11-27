Femeie din Ialomiţa, şantajată doi ani şi păgubită cu zeci de mii lei după o aventură extraconjugală

O femeie din Ialomiţa a trăit aproape doi ani sub ameninţarea unui bărbat care ar fi şantajat-o cu dezvăluirea unei relaţii extraconjugale, scrie Mediafax. Victima i-a dat în total 35.000 de lei, până când individul a fost surprins în flagrant de poliţişti, în timp ce încerca să obţină alţi bani. Acum, suspectul a fost arestat preventiv şi este cercetat pentru două infracţiuni de şantaj.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni anunță că procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de C.I., cercetat pentru două infracțiuni de șantaj.

Primul incident a avut loc pe 30 iulie 2023, în comuna Bărcănești, județul Ialomița. Individul a constrâns-o pe Z.P. să-i dea 30.000 de lei, amenințând-o cu acte de violență și că va dezvălui faptul că aceasta avea o relație extraconjugală.

Reținut 24 de ore și arestat preventiv pentru 30 de zile

Al doilea episod s-a petrecut pe 25 noiembrie 2025, tot în comuna Bărcănești. Inculpatul a constrâns-o din nou pe aceeași victimă să-i remită 5.000 de lei, amenințând-o cu violența. De data aceasta însă, bărbatul a fost surprins în flagrant de organele de poliție.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Urziceni a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni împreună cu IPJ Ialomița - Poliția municipiului Urziceni - Biroul de Investigații Criminale.

