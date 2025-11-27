Antena Meniu Search
Femeie din Ialomiţa, şantajată doi ani şi păgubită cu zeci de mii lei după o aventură extraconjugală

O femeie din Ialomiţa a trăit aproape doi ani sub ameninţarea unui bărbat care ar fi şantajat-o cu dezvăluirea unei relaţii extraconjugale, scrie Mediafax. Victima i-a dat în total 35.000 de lei, până când individul a fost surprins în flagrant de poliţişti, în timp ce încerca să obţină alţi bani. Acum, suspectul a fost arestat preventiv şi este cercetat pentru două infracţiuni de şantaj.

27.11.2025
Femeie din Ialomiţa, şantajată doi ani şi păgubită cu zeci de mii lei după o aventură extraconjugală - Shutterstock | Ilustraţie

Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni anunță că procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de C.I., cercetat pentru două infracțiuni de șantaj.

Primul incident a avut loc pe 30 iulie 2023, în comuna Bărcănești, județul Ialomița. Individul a constrâns-o pe Z.P. să-i dea 30.000 de lei, amenințând-o cu acte de violență și că va dezvălui faptul că aceasta avea o relație extraconjugală.

Reținut 24 de ore și arestat preventiv pentru 30 de zile

Al doilea episod s-a petrecut pe 25 noiembrie 2025, tot în comuna Bărcănești. Inculpatul a constrâns-o din nou pe aceeași victimă să-i remită 5.000 de lei, amenințând-o cu violența. De data aceasta însă, bărbatul a fost surprins în flagrant de organele de poliție.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Urziceni a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni împreună cu IPJ Ialomița - Poliția municipiului Urziceni - Biroul de Investigații Criminale.

