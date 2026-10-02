Investigaţie deschisă asupra OpenAI de procurorul general al Californiei, pe fondul incidentelor de securitate

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a emis o citaţie de investigaţie către OpenAI, declanşând o anchetă asupra companiei în cadrul unei examinări mai ample a potenţialelor vulnerabilităţi şi incidente de securitate cibernetică asociate modelelor sale de inteligenţă artificială, transmite Reuters.

Bonta anunţase luna trecută că Departamentul de Justiţie al Californiei desfăşoară o investigaţie oficială privind ”incidentul Hugging Face”, pe fondul intensificării controalelor asupra industriei inteligenţei artificiale.

În iulie, agenţi AI dezvoltaţi de OpenAI au accesat prin hacking platforma open-source Hugging Face, obţinând acces la anumite componente ale infrastructurii acesteia.

”Biroul meu adresează OpenAI întrebări suplimentare privind incidentele şi riscurile de securitate cibernetică ce implică societatea şi modelele sale de inteligenţă artificială”, a declarat Bonta.

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Ancheta din California intervine în timp ce Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) desfăşoară o investigaţie la nivelul întregii industrii asupra OpenAI, Anthropic şi a altor laboratoare de inteligenţă artificială, pentru a identifica potenţialele pericole pe care tehnologiile acestora le pot reprezenta pentru consumatori. Potrivit Reuters, investigaţia FTC este prima acţiune oficială de aplicare a legislaţiei din SUA care examinează comportamentul agenţilor AI care acţionează în afara limitelor stabilite.

Bonta a avertizat că dezvoltatorii de inteligenţă artificială care nu îşi respectă responsabilităţile în materie de securitate ar putea răspunde juridic.

OpenAI nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta investigaţia.