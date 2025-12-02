O femeie imobilizată într-un scaun cu rotile a fost omorâtă de doi bărbaţi. Unul dintre ei mai fusese condamnat pentru crimă. S-a întâmplat în Râmnicu Sărat, iar bărbaţii şi-au ieşit din minţi pentru că femeia nu le-ar fi spus la timp, că avea nevoie să meargă la toaletă. A urmat un adevărat atac.

Potrivit anchetatorilor, tragedia s-a petrecut duminică, în jurul orei 20.00, într-o locuinţă socială din Râmnicu Sărat, acolo unde se aflau victima, o femeie de 45 de ani, în scaun cu rotile, şi doi bărbaţi: unul în vârstă de 48 de ani, eliberat anterior din închisoare după ce ispăşise o pedeapsă pentru omor, şi un alt bărbat, prezent în locuinţă în momentul incidentului.

Conflictul ar fi izbucnit după ce femeia nu i-a anunţat că are nevoie la toaletă şi ar fi urinat pe ea. Cei doi s-ar fi enervat şi ar fi început să o lovească repetat, cu pumnii şi picioarele, în zona capului, abdomenului şi toracelui, timp de aproximativ 15 minute.

Ulterior, unul dintre agresori ar fi luat o coadă de topor şi ar fi lovit-o în zona capului.

Victima, târâtă de păr şi lovită de treptele din faţa casei

Procurorii susţin că violenţele nu s-au oprit aici. Cei doi bărbaţi ar fi tras-o de păr pe femeie până la ieşirea din locuinţă, smulgându-i o porţiune din scalp, şi ar fi lovit-o cu capul de treptele din beton. După o perioadă, ar fi târât-o din nou în imobil, în acelaşi mod.

Cei doi au sunat la ambulanţă abia la două ore după agresiune. La sosirea echipajului medical, victima era deja decedată. Moartea a fost declarată la faţa locului, iar cazul a fost preluat imediat de poliţie.

Autopsia preliminară a relevat un număr mare de leziuni traumatice: fracturi craniene, fractură nazală, hematom subdural, contuzii cerebrale, fracturi costale, ruptură de os hioid, hemoragii interne şi o fractură la braţul drept. Specialiştii au stabilit că decesul a survenit ca urmare a unui politraumatism sever, cu legătură directă între lovituri şi moartea femeii.

Unul dintre suspecţi, condamnat anterior pentru omor

Bărbatul de 48 de ani fusese condamnat în trecut la 17 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav şi, după eliberare, primise o locuinţă socială în municipiul Râmnicu Sărat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a cerut arestarea preventivă a celor doi bărbaţi pentru omor calificat, având în vedere vulnerabilitatea victimei şi, în cazul bărbatului de 48 de ani, faptul că mai comisese anterior o crimă. Tribunalul Buzău a admis solicitarea şi a dispus arestarea lor pentru 30 de zile.

Procurorii reamintesc faptul că măsurile dispuse în timpul urmăririi penale nu anulează principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

