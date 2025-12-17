Fiul celebrului regizor Rob Reiner a fost oficial pus sub acuzare pentru că şi-a ucis părinţii. Nick are pe numele său două capete de acuzare şi, dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea pe viaţă fără să poată fi eliberat condiţionat sau, în anumite condiţii, chiar şi pedeapsa cu moartea. Procurorii nu s-au pronunţat încă asupra unei astfel de decizii. Nick nu a apărut încă în faţa instanţei, pentru că nu a fost declarat apt medical să fie transferat la tribunal. Au apărut între timp şi imagini, obţinute în exclusivitate de jurnaliştii Daily Mail, cu momentul în care poliţiştii îl arestează pe Nick, la aproape 25 de kilometri distanţă de conacul de 14 milioane de dolari unde i-a ucis pe părinţii săi.

Nick Reiner este acuzat de două fapte de omor cu premedidare, în circumstanţe speciale, a afirmat procurorul districtual Nathan Hochman. Bărbatul a fost arestat la aproape 25 de kilometri distanţă de conacul de 14 milioane de dolari în care au fost ucişi Rob şi Michele Reiner.

El ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberat sau la pedeapsa cu moartea, dacă va fi găsit vinovat. El va fi adus în faţa instanţei pentru a I se prezenta în mod oficial acuzaţiile şi a pleda, după ce primeşte avizul medical de la oficialii penitenciarului, a afirmat Hochman.

Victimele, descoperite chiar de fiica lor

Articolul continuă după reclamă

Acuzaţiile vin la două zile după ce cuplul a fost găsit mort în locuinţa din Brentwood, California, cu mai multe plăgi înjunghiate. Cea care a făcut descoperirea a fost Romy, fiica lor, care şi-a denunţat imediat fratele.

Punere sub acuzare include, de asemenea, o "referire specială" la faptul că Reiner a folosit un cuţit.

Marţi, într-o conferinţă de presă, Hochman a declarat că nu a fost luată decizia dacă procurorii vor cere pedeapsa cu moartea.

Suspectul, în vârstă de 32 de ani, a mai fost acuzat că a folosit "o armă periculoasă şi mortală, mai exact un cuţit".

El era aşteptat să apară în faţa unui judecător marţi, pentru o audiere în care să fie oficial pus sub acuzare. Procurorul districtual a afirmat că aceasta va fi programată la o dată ulterioară.

Cine au fost Rob şi Michele Reiner

Rob Reiner a regizat mai multe firme celebre, într-o varietate de genuri, între care "This is Spinal Tap", "Misery" şi "A Few Good Men". Michele Singer Reiner a fost actriţă, fotograf şi producător şi fondatorul Reiner Light, o agenţie de fotografie şi o companie de producţie.

Şeful Departamentului de Poliţia din LA Jim McDonnell a declarat, în conferinţa de presă: "Acest caz este sfâşietor şi profund personal, nu doar pentru familia Reiner şi cei dragi lor, ci pentru întregul oraş".

"Transmitem profunde condoleanţe tuturor celor afectaţi de această tragedie", a spus el.

Întrebat dacă arma crimelor a fost recuperată, Hochman a afirmat că acest lucru va fi aflat în instanţă.

Oficialii au declarat că autopsiile, care nu au fost încă finalizate, vor stabili cauza exactă, modalitatea şi ora deceselor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰