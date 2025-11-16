Femeie, la un pas să fie ucisă de o maşină. Traversa, când şoferul a încercat să vireze şi nu ar fi văzut-o

O femeie a fost la un pas să îşi piardă viaţa după ce a fost călcată de o mașină pe o stradă din Botoșani. Traversa în momentul în care un şofer încerca să vireze spre dreapta. După impact, victima a rămas prinsă sub maşină, dar echipajele de descarcerare au reuşit să o salveze.

Totul s-a întâmplat într-o intersecție din municipiul Botoșani, în timp ce femeia voia să traverseze o stradă alături de fratele ei. Simultan, un bărbat de 65 de ani încerca să vireze spre dreapta, moment în care a lovit-o. "Eu am trecut pe partea cealaltă. Sora mea a rămas în urmă", a declarat fratele victimei. "În urma impactului, victima a suferit leziuni pentru care a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale", a declarat Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

Șoferul susține că nu a observat-o pe femeie. "Conducătorul auto care se afla la volanul autoturismului implicat nu se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului rutier", spune Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

Echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului și au reușit să o scoată pe femeie de sub mașină. "Femeia era conștientă, a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate", a transmis Dorila Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoşani. "Prezenta un traumatism toraco-abdominal și un traumatism complex de bazin", a explicat Ramona Guraliuc, medic-şef UPU SMURD.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a afla dacă șoferul a respectat regulile de semnalizare, dar și dacă femeia traversa regulamentar.

