Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Femeie, la un pas să fie ucisă de o maşină. Traversa, când şoferul a încercat să vireze şi nu ar fi văzut-o

O femeie a fost la un pas să îşi piardă viaţa după ce a fost călcată de o mașină pe o stradă din Botoșani. Traversa în momentul în care un şofer încerca să vireze spre dreapta. După impact, victima a rămas prinsă sub maşină, dar echipajele de descarcerare au reuşit să o salveze.

de Redactia Observator

la 16.11.2025 , 13:22

Totul s-a întâmplat într-o intersecție din municipiul Botoșani, în timp ce femeia voia să traverseze o stradă alături de fratele ei. Simultan, un bărbat de 65 de ani încerca să vireze spre dreapta, moment în care a lovit-o. "Eu am trecut pe partea cealaltă. Sora mea a rămas în urmă", a declarat fratele victimei.  "În urma impactului, victima a suferit leziuni pentru care a fost necesară acordarea de îngrijiri medicale", a declarat Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani. 

Șoferul susține că nu a observat-o pe femeie. "Conducătorul auto care se afla la volanul autoturismului implicat nu se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului rutier", spune Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani. 

Echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului și au reușit să o scoată pe femeie de sub mașină. "Femeia era conștientă, a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate", a transmis Dorila Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoşani. "Prezenta un traumatism toraco-abdominal și un traumatism complex de bazin", a explicat Ramona Guraliuc, medic-şef UPU SMURD. 

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a afla dacă șoferul a respectat regulile de semnalizare, dar și dacă femeia traversa regulamentar.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accient rutier victime accident botosani
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Fosta soție a starului de la FCSB dă cărțile pe față despre motivele divorțului: ”Nu poți continua cu cineva când…”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală?
Observator » Evenimente » Femeie, la un pas să fie ucisă de o maşină. Traversa, când şoferul a încercat să vireze şi nu ar fi văzut-o