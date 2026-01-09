Ninsorile abundente şi viscolul au cauzat probleme în mai multe județe din țară. Localități întregi au rămas fără curent și sunt complet izolate, iar pe șosele accidentele s-au ținut lanț. Echipele de intervenţie au avut la rândul lor nevoie de salvare după ce au rămas blocate pe drumuri troienite. Meteorologii anunţă că ninsorile vor continua în weekend, iar gerul va mai dura cel puţin o săptămână.

Mai multe localități din județul Hunedoara au rămas izolate din cauza nămeților. O situație complicată atât pentru localnici, cât și pentru echipajele de salvare care au parte de misiuni contracronometru.

Aici, un bărbat de 71 de ani, dependent de dializă, a fost salvat cu greu de pompieri.

"O iarnă foarte grea, de când eram copil nu am mai întâlnit aşa zăpadă mare. <12.34> Cu utilajul personal am mai venit să mai ajutăm", a declarat un localnic.

O situație similară a fost și în județul Mehedinți. Pe un drum din comuna Jiana, mai multe maşini, printre care şi o ambulanță care transporta pacienți la dializă, au rămas împotmolite din cauza nămeților.

"Ne duceam după o maşină de dializă şi după un prieten şi am rămas aici, în malul ăsta, ce să facem? Au mai încercat alte maşini să treacă, nu se poate", a explicat un şofer.

În Botoșani, pompierii au intervenit peste noapte pentru salvarea a 10 persoane, blocate în autoturismele înzăpezite. Tot aici, un autocar cu pasageri a derapat şi s-a răsturnat în şanţ.

Jandamii montani au avut o intervenţie dificilă şi în Maramureş, după ce o famile a rămas înzăpezită pe un drum din stațiunea Mogoșa.

Iar în Argeş, o maşină în care erau o mamă şi doi copii a derapat pe şoseaua îngheţată şi a căzut într-o râpă.

Au fost momente cumplite şi pentru o familie a cărei maşină s-a răsturnat în apropiere de Galaţi, la întoarcerea din vacanţă. Părinţii şi băiatul lor de 7 ani s-au adăpostit în autospeciala jandarmeriei până au venit medicii.

Şoselele alunecoase au fost capcane pentru şoferi. La Predeal, o maşina s-a oprit într-o casă de pe marginea drumului. Iar în Poiana Brașov, turiștii de pe pârtie au fost luați prin surprindere de o tornadă de zăpadă.

Nici trenurile nu au mers mai bine. Pe zeci de trasee din mai multe județe au fost întârzieri.

Problemele cauzate de vreme au ţinut şi sute de şcoli închise. Unii elevi au făcut cursuri online, alţii vor recupe materia în timpul anului.

