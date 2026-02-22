Bucureştiul a fost blocat de nămeţi pentru a doua oară în doar câteva zile, aşa că poliţiştii au organizat o razie, aseară, ca să se asigure că maşinile sunt echipate corespunzător. Mai ales că ieri, pe timpul zilei, şoferii şi pietonii s-au descurcat cu greu pe străzile pline cu zăpadă. Viscolul a provocat întârzieri în lanţ avioanelor şi trenurilor care veneau în Capitală, iar mii de oameni au avut de suferit.

După zeci de ore de ninsoare, şoferii au dat testul pe şoselele acoperite de zăpadă. Şi pentru a se asigura că cei care se încumetă să plece la drum pe o astfel de vreme sunt echipaţi corespunzător, poliţiştii de la Brigada Rutieră din Capitală au organizat filtre în mai multe zone din oraş. Şi nu a durat mult până când au găsit nereguli.

Filtre în trafic şi primele amenzi după ninsoare

Reporter: Aveţi cauciucuri de vară?

Şofer 1: După cum se vede, da. Nu am avut timp pentru că nu am avut bani.

Şofer 2: Odată de am cauciucuri de iarnă, cred că sunt în siguranţă.

Reporter: Poziţiile s-au ars?

Şofer 2: Cred că da, cred că de la zăpada asta, uitaţi cât de multă zăpadă intră.

Lipsa anvelopelor de iarnă se sancţionează cu amendă de până la 2.900 de lei. În plus, riscul asumat este uriaş atât pentru şoferul care alege să plece neechipat corespunzător, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

"Activităţile de control în trafic vizează conducătorii care adoptă un comportament agresiv în trafic, respectiv aceia care efectuează derapaje controlate, drifturi", a declarat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Bucureştiul, patinoar la primele ore ale dimineţii

Autorităţile au picat, însă, testul şi a doua oară. Bucureştiul a fost patinoar ieri la prima oră, chiar dacă nu s-a mai depus aşa multă zăpadă ca miercuri.

"Alunecă, derapezi. Şi pe aici, se plimbă băieţii ăştia cu plugurile, dar dacă tot bate vântul...", a spus un conducător auto.

"Am ieşit acum o oră cu maşina şi m-am întors. Nu m-am încumetat să plec mai departe că e foarte alunecos", a adăugat un şofer.

Cel mai rău a fost printre blocuri, departe de marile bulevarde. Oamenii au rămas împotmoliţi în troiene.

Străzile secundare, uitate de utilajele de deszăpezire

Șoferii au încercat, pe cât posibil, să evite străzile secundare, unde echipajele de deszăpezire nu au intervenit deloc, nici la primul episod de iarnă de zilele trecute și nici acum. Zăpada s-a adunat în strat gros, iar circulația este extrem de dificilă atât pentru maşini, cât şi pentru pietoni.

Pe lângă problema zăpezii, bucureştenii au înfruntat şi gerul la primele ore.

Iar vântul a doborât mai mulţi copaci din Bucureşti, şi trei maşini au fost avariate.

"Au fost gestionate pe parcursul nopţii 15 situaţii de urgenţă la nivelul capitalei, iar pe parcursul acestei dimineţi alte 7 situaţii de urgenţă", a transmis Eduard Ştefan, ISU Bucureşti-Ilfov.

Întârzieri pe aeroporturi din cauza viscolului

Ninsoarea şi vântul au întârziat aproape toate decolările avioanelor de la Bucureşti, care au trebuit degivrate între 30 şi 50 de minute. 58 de utilaje pentru deszăpezire au lucrat fără oprire pe pistele de la Băneasa şi Otopeni.

"Întârzierile s-au datorat din cauza vizibilităţii scăzute. Piloţii au preferat să nu decoleze, pentru siguranţa avioanelor", a precizat Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt Compania de Aeroporturi Bucureşti.

Probleme au fost şi la aterizarea la Bucureşti.

"Ne-au ţinut o oră şi jumătate în avion până să coborâm. Prima oară ne-au spus că s-a stricat burduful, iar apoi nu au avut scară. Ne-au coborât în zăpadă de un metru. Nu aveau autocar", a povestit o femeie.

Trenuri întârziate şi călători înfriguraţi în Gara de Nord

Din cauza vremii, şi trenurile care veneau la Bucureşti au avut întârzieri mari, transferate apoi garniturilor care plecau. Sute de oameni le-au aşteptat în frig la Gara de Nord.

"(n.r. Se circulă) prost, ca de obicei. Prost, prost, prost! Vara e prost, se dilată, iarna îngheaţă", a spus un călător.

