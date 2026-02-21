Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.

Vorbim despre Brăila, Ialomiţa şi Călărași, acolo unde trei sectoare de drum național sunt închise complet din cauza zăpezii și a vântului, care bate cu foarte mare putere. Au fost noaptea trecută mai multe intervenții în această zonă.

Pompierii, împreună cu polițiștii, jandarmii și cei de la drumuri au scos din zăpezi șapte autoturisme și două autoutilitare, în care se aflau în total 16 persoane. Le-au deblocat și le-au dus către zone sigure. În același timp, tot în județul Brăila, o ambulanță a rămas blocată în zăpadă ‘din cauza altor mașini blocate și ele.

Se intervine la această oră pe aceste drumuri unde sunt probleme, unde zăpada este viscolită și se formează suluri de zăpadă pe șosele. Sunt în continuare alte 27 de sectoare de drum județean blocate la această oră. Tot acum, în aceste momente, în Bărăganu, județul Brăila, mai multe tiruri și autocare sunt blocate. Sunt oprite pe dreapta pentru că trebuie să intervină drumarii și pentru că există riscul să rămână înzăpezite. Pasagerii trebuie să ajungă la Suceava, ne spuneau, și au fost opriți din drum. Se află acolo aproape 12 ore de când sunt blocați.

Codul de vreme rea mai este valabil până mâine dimineața, va ninge în continuare în această zi și la noapte, iar drumarii sunt pregătiți în aceste momente cu sute de utilaje și sute de tone de material antiderapant pentru a putea debloca toate aceste drumuri pe care s-au format suluri de zăpadă.

