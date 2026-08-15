"Fermă" de canabis pe malul Mureșului. Plantaţia era ascunsă printre legume şi supravegheată video

Două persoane au fost reţinute sub acuzaţia de trafic de droguri de risc, după ce ar fi înfiinţat o cultură de canabis în extravilanul localităţii Lipova, pe malul râului Mureş, cu peste 100 de plante destinate comercializării.

Potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), inculpaţii au fost prinşi în flagrant, vineri, în timp ce se aflau în incinta plantaţiei de canabis şi îngrijeau plantele.

În acest context, au fost descoperite 101 plante canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, cu o greutate totală de 65 kilograme masa verde.

Anchetatorii spun că plantele de canabis au fost cultivate într-un loc special amenajat, fiind semănate pe rânduri cu distanţe suficiente între ele pentru a permite dezvoltarea, ascunse printre vegetaţie şi culturi de legume, disimulate cu plasă de mascare, pentru a fi greu de depistat. În proximitate au fost găsite şi diverse instrumente, unelte şi obiecte folosite la întreţinerea şi irigarea culturii: generator, motopompă, puţ forat, roabă, unelte de grădinărit, bidoane cu apă, pesticide, găleţi, şi ghivece, dar şi o cameră video de supraveghere.

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Asupra inculpaţilor au fost găsite diferite cantităţi de canabis, cocaină şi un grinder, precizează DIICOT.

Ulterior, au fost puse în aplicare mandate de percheziţie la domiciliile indivizilor, fiind găsite şi ridicate o moară electrică de măcinat canabis, diferite cantităţi de canabis, seminţe de canabis, obiecte purtând urme de substanţă, un aparat de vidat, cântare electronice, grindere, precum şi alte mijloace de probă.

A fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile, adaugă sursa citată.