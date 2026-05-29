Caz revoltător în Câmpina. Un cunoscut antrenor de înot, președintele unui mare club sportiv din oraş, este acuzat că a agresat sexual o fetiţă de 12 ani. Anchetatorii spun că abuzurile ar fi avut loc chiar în timpul cursurilor. După un an de chinuri, fata s-a confesat mamei, care a depus plângere. Bărbatul este acum reţinut.

Bărbatul de 42 de ani era antrenorul de înot al copilei de 12 ani la Clubului Sportiv Câmpina. Nimeni nu bănuia că în spatele aparenţelor, individul era o brută cu minte bolnavă.

Agresiunile s-ar fi repetat de-a lungul unui an întreg, inclusiv în timpul antrenamentelor copilei. Totul a ieşit la iveală abia după ce fata şi-a făcut curaj şi i-a povestit părinţilor cele întamplate.

"Cercetările au fost demarate la data de 13 mai 2026 ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municpiul Câmpina cu privire a faptului că fiica sa, o fetiţie de 12 ani, ar fi fost agresată sexual.", explică Mocanu Cătălina, agent şef principal de poliție.

Bărbatul era şi preşedintele Clubului Sportiv Prahova de 10 ani. Pe reţelele sociale se fotografia înconjurat de elevii săi de la înot şi se lăuda cu performanţele sportive. Părinţii nu mai au linişte de când au aflat.

"Monstruos, că-s mama de două fetiţe. Ceea ce îmi spuneţi, mă îngrozeşte.", spune o mamă.

Colegii antrenorului sunt şocaţi de acuzaţii.

"Este cel care a înfiinţat clubul în 2015, există prezumţia de nevinovoţie. Activitatea clubului se va desfăşura ca şi până acum.", precizează un coleg.

Ca să salveze imaginea clubului, autorităţile i-au cerut demisia.

"Primăria Câmpina şi Clubul Sportiv Câmpina condamnă ferm orice astfel de activitate. Nu au fost suspiciuni, nu au fost probeleme, nu au fost reclamaţii. Pentru imaginea clublui, am cerut public suspendarea contractului.", spune Irina Mihaela Nistor, primar Câmpina.

După audieri maraton, bărbatul a fost reţinut. Nu e exclus să mai apară şi alte victime.

Bogdan Dinu

