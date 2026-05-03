La Alba Iulia minivacanţa de 1 mai a început cu o adevărată lecţie de istorie. „Schimbul de gardă“, un spectacol devenit tradiţie în inima Cetăţii Alba Carolina, i-a fascinat pe cei care au ales să sărbătorească minivacanţa aici. Însă au fost şi mulţi turişti care au ales să se rupă de agitaţia oraşului şi să se bucure de liniştea naturii. La doar câţiva kilometri de Alba Iulia, Râpa Roşie sau "Micul Canion al României" a fost locul ideal.

În Cetatea Alba Carolina, minivacanţa de 1 Mai a început într-un mod spectaculos. Garda Cetății i-a transpus pe turişti direct în secolul al 18-lea.

”O gardă din perioada austriacă a Transilvaniei, formată în principal din soldaţi din regiune. Schimbul de gardă încercă să reconstituie un moment care a avut loc aici în cetate, chiar imediat după construcţia acestei cetăţi”, spune Liviu Zgârciu, coordonator Asociația pentru Istoria Vie.

Cu toţii au privit fascinaţi demonstraţiile militare, însă pe departe unul dintre cele mai aşteptate momente a fost o salvă cu tunul.

”Este o lecţie de istorie. Costumaţiile tuturor au fost extraordinare, mai ales că au fost din acea perioadă”.

”Mi se pare o idee extraordinară pentru tineri, mi se pare o atracţie turistică foarte frumoasă şi este impresionant că se reproduc aceste scene”, au spus participanții.

Dacă nu aţi reuşit să ajungeţi în minivacanţă la Alba Iulia nu e nicio problemă pentru că aceste reprezentaţii vor avea loc în fiecare weekend, pe tot parcursul sezonului turistic.

La aproape 15 kilometri de Alba Iulia, situată în apropierea municipiului Sebeș, Râpa Roşie a fost oaza de linişte pentru cei care au ales să îşi petrecă minivacanţa departe de agitaţia oraşului.

”Îmi place foarte mult am văzut de pe autostradă întotdeauna râpa şi soţul meu e din zonă mie îmi place foarte mult natura şi am vrut neapărat să vin. Şi am zis să profităm de weekendul ăsta.”

”Sunt plăcut surprins de ceea ce am văzut, mă aşteptam să semene cu pozele, dar mi-am setat aşteptările puţin cam jos aparent, este foarte frumos şi recomand tuturor”, au spus oamenii.

Cunoscută și sub denumirea de "Micul Canion al României", această formațiune unică impresionează prin aspectul său aparte.

”Aspectul său este extraordinar, arată ca o orgă imensă de fapt în urma eroziunii şi a şiroirii pe un substrat sedimentar cu argile şi gresii apar nişte formaţiuni şi aspectul rezultat este unul de orgă”, spune Cristian Kalanios, ghid turistic.

Formaţiunile spectaculoase, turnurile naturale și relieful neobișnuit au fost un magnet pentru turişti.

”E foarte tare să văd, având în vedere că sunt pentru prima dată în România. A fost unul dintre locurile pe care mi-am dorit cu adevărat să le vizitez când am venit din Polonia”, spune un turist englez.

”Zona este foarte frumoasă, îmi plac câmpurile galbene de peste tot în România.”

”Am văzut formaţiuni similare în Kârgâzstan.”

”Am vizitat şi alte locuri, dar când ajungi şi te uiţi în râpă, în jos, e impunător”, spun turiștii.

Râpa Roșie se întinde pe o suprafață de aproximativ 24 de hectare și se remarcă prin versanții săi abrupți şi colorați în nuanțe de roșu-cărămiziu.

