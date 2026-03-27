Scene violente într-o școală din Alba Iulia, unde doi elevi au transformat curtea unității de învățământ într-un ring de luptă, sub privirile și încurajările colegilor. Incidentul, filmat de mai mulți copii și distribuit ulterior, a atras atenția autorităților, iar polițiștii au deschis o anchetă.

Incidentele violente au avut loc la Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" din Alba Iulia, unde doi elevi şi-au împărţit pumni şi picioare, sub privirile şi în uralele colegilor.

Potrivit ziarulunirea.ro, care a publicat imaginile filmate, scenele violente s-au petrecut în cursul zilei de joi, iar după ce a aflat despre incident conducerea şcolii a anunţat autorităţile.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Poliţiştii au deschis o anchetă care vizează infracţiunea de lovirea sau alte violenţe.

"Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în data de 26 martie 2026, în jurul orei 12.00, doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în curtea unei unităţi de învăţământ, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, fără a-şi crea leziuni vizibile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰