Incident revoltător în Fălticeni. O fetiță de doar 2 ani a fost găsită singură, rătăcind pe străzile oraşului, în toiul nopții. Copila a fost observată de un localnic, care a alertat imediat poliția. Din fericire, copilul era teafăr, însă mama sa a fost găsită în stare de ebrietate.

Având în vedere cele întâmplate, fetiţa a fost încredinţată unei rude. Acum se aşteaptă rezultatul anchetei sociale ce a fost demarată de către Protecţia Copilului. Specialiştii urmează să stabilească dacă mama poate să aibă grijă de fetiţă sau dacă este nevoie de măsuri de protecţie.

Totul s-a întâmplat în noaptea de luni spre marţi, când poliţiştii au fost sesizaţi de către un localnic despre faptul că un copil este singur pe stradă în toiul nopţii. Imediat la faţa locului s-au deplasat autorităţile iar din primele cercetări reiese faptul că mama se deplasa spre locuinţă. Aceasta s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice iar într-un moment de neatenţie şi-a pierdut copilul.

Odată sesizaţi, poliţiştii au început căutările. Fetiţa a fost găsită în siguranţă, în apropierea locuinţei mamei. Cadrele medicale care au fost chemate la faţa locului au examinat copilul şi au constatat că este într-o stare bună şi nu este nevoie să fie transportată la spital.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Protecţiei Copilului, fetiţa mai are cinci fraţi.

