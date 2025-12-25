Meteorologii au emis o informare meteo de Cod galben, valabilă până pe 26 decembrie, ora 10:00. În mare parte din țară, inclusiv în sud și în Muntenia, vremea va fi rece, cu precipitații, ninsori și vânt puternic, care pot face deplasările mai greu de suportat de Crăciun.

Cod galben de ger, viscol şi ninsori în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza pentru Capitală - Shutterstock

La munte și în Moldova vor predomina ninsorile. În regiunile sudice (inclusiv Muntenia și Oltenia) și în nordul Dobrogei, va ninge. Cantitățile de apă vor fi moderate (5–15 l/mp), dar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali se vor strânge cantități mai mari, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 15–25 cm.

În unele zone se poate forma polei. Pe parcursul zilei de joi, 25 decembrie, ploile și ninsorile se vor reduce treptat și se vor restrânge spre sud‑vestul țării.

Vânt puternic și vizibilitate redusă

Articolul continuă după reclamă

Meteorologii spun că până în seara de joi (25 decembrie), vântul va sufla tare în regiunile sud‑vestice și sudice ale țării, cu rafale de 45…55 km/h. Acest vânt puternic va viscoli ninsoarea, ceea ce va reduce vizibilitatea și va face ca zăpada să se adune în șosele sau în câmp.

Izolat, intensificări ale vântului sunt posibile și în celelalte regiuni.

Pe lângă zăpadă și vânt, vremea va deveni semnificativ mai rece. Maximele se vor încadra între -5 și 2 grade, iar noaptea de Crăciun va aduce ger în Moldova și estul Transilvaniei, cu temperaturi de până la -12 grade Celsius.

Prognoza Bucureşti. Stratul de zăpadă estimat de 3-6 cm

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia, meteorologii estimează un strat de zăpadă cu grosimi între 10 și 20 cm, iar izolat acesta poate depăși 25 cm. De asemenea, pe alocuri se vor depune polei și se va forma ghețuș, ceea ce va îngreuna circulația rutieră.

Meteorologii anunţă ninsori în Capitală, iar stratul de zăpadă estimat este de 3...6 cm şi vor fi condiţii de polei, potrivit prognozei speciale publicate marţi.

Joi, vremea se va răci semnificativ şi va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Ziua, cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab şi se vor mai depune 1...2 cm, astfel încât grosimea stratului de zăpadă va fi de 5...8 cm. Vântul va mai avea intensificări cu viteze la rafală de 45...55 km/h în primele ore ale intervalului, amplificând senzaţia de frig. Din orele serii, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua considerabil în intensitate, urmând a sufla moderat (rafale de până la 20...30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

Până pe 25 decembrie, ora 20:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite şi polei.

Revelion cu frig, ninsori și ploi. Cum va fi vremea de Crăciun

Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Estimările vizează abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024.

Vreme apropiată de normal până la final de an, cu diferențe regionale

În săptămâna 22–29 decembrie 2025, temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. ANM anunță posibil valori ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate decât media.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a țării, deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va menține apropiat de normal.

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi, în schimb, apropiate de mediile specifice perioadei, în toate regiunile.

Răcirea va continua și în săptămâna 5–12 ianuarie 2026, când valorile termice medii vor rămâne ușor sub normalul climatologic în toată țara. În acest interval, precipitațiile vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a teritoriului.

În săptămâna 12–19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține ușor sub mediile multianuale. Regimul precipitațiilor va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice și apropiat de normal în celelalte zone.

ANM precizează că această prognoză pe termen mediu nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată, precum viscolele sau episoadele de ger accentuat, care vor fi anunțate separat prin avertizări nowcasting.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰