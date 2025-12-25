Ninsorile şi viscolul le-au stricat planurile de Crăciun multor români. În Oltenia, stratul de zăpadă a ajuns până la aproape 20 de centimetri. Sute de şoferi care plănuiau să ajungă în staţiunea Rânca au fost forţaţi să se întoarcă din drum, pentru că nu aveau roţile echipate cu lanţuri. Vântul de până la 70 de kilometri pe oră a închis şi porturile de la Marea Neagră. Iar pe aeroportul Otopeni, utilajele au lucrat la foc continuu pentru a ţine pistele uscate. Dacă ninsorile încetează, gerul persistă până anul viitor.

Vântul puternic a viscolit zăpada în special în zonele montane, unde rafalele au ajuns şi la 120 de kilometri pe oră. Vremea de cod portocaliu le-a pus probleme turiştilor care voiau să ajungă de Crăciun în staţiuni. S-a circulat cu mare dificlutate în special în Oltenia, unde stratul de zăpadă a depăşit 16 centimetri.

"Drumul spre staţiunea montană Rânca este restricţionat încă de la primele ore ale dimineţii. Echipajele de control permit accesul doar autovehiculelor cu tracţiune integrală sau echipate cu lanţuri antiderapante. Şoferii care nu îndeplinesc aceste condiţii sunt întorşi din drum.",a explicat Diana Severin, reporter Observator.

Zeci de şoferi au fost nevoiţi să-şi cumpere lanţuri anti-derapante de la benzinăriile din apropiere. Şi să-şi amintească cum se montează.

"Vrem să urcăm sus şi nu avem lanţuri. Lanţurile noastre sunt cam mici faţă de roţile pe care le avem şi se pare că nu o să putem urca.", a spus o femeie.

"Puţin nepregătiţi că, uite, avem lanţurile puţin cam mici pentru roţi, cred. Cred. Deocamdată încercăm să le punem. Să vedem dacă reuşim să mergem în continuare. Dacă nu, ne întoarcem.",a a adăugat un bărbat.

"Am reuşit, dar cu greu, cu greu, cu greu, cu greu am reuşit. Asta este situaţia, ce să facem, dacă vrem să ne plimbăm, plătim!", a spus un bărbat.

Restricţiile impuse de poliţişti i-au revoltat pe mulţi dintre turişti, care au încercat să negocieze urcarea pe munte pe proprie răspundere.

"Dacă mă lasă, mă întorc eu, nu-i problemă. Nu pot să urc, mă întorc eu. Dar numai să mă lase, că am bătut atâta drum, vă daţi seama.", a adăugat un tânăr.

Alţii au făcut însă drum întors.

Reporter: Vă întoarceţi?

Şofer: Sigur că da. Nu am lanţuri la mine. Am plecat după zăpadă, am văzut-o. A fost o plimbare frumoasă, oricum.

"Păi ce să facem acum? De unde să dăm 800 de lei pe lanţuri. Nu avem de unde să dăm, maşini 4x4 nu avem, că sunt scumpe, trebuie să ne întoarcem acum de unde am venit! Dacă astea sunt legile, mergem acasă. Crăciun fericit la toată lumea!", a adăugat un alt şofer.

Restricţiile au fost ridicate după ora 14:00, când ninsorile şi vântul s-au mai potolit.

Rafalele de vânt au creat probleme şi pe litoral.

"Marea este agitată, valurile au 3 - 4 metri în larg, vântul bate la rafală chiar şi cu 70 de kilometri pe oră. Toate porturile la Marea Neagră sunt închise, manevrele au fost suspendate.", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

În alertă au fost şi aeroporturile, din cauza viscolului. La Otopeni, utilajele au lucrat toată noaptea pentru ca aterizările şi decolările să se poată face în siguranţă.

"Suntem pregătiţi şi am început să intervenim. Dispunem de peste 30 de utilaje speciale pentru deszăpezire." , a spus Bogdan Mîndrescu, director general Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

"Ne aşteptăm la fenomenul de freezing, dar suntem pregătiţi şi agenţii de handeling sunt pregătiţi cu utilajele de degivrare de aeronave.", a mai adăugat.

Ninsorile se opresc, în această seară, în cea mai mare parte a ţării. Însă temperaturile rămân scăzute.

"În Moldova, în zona Dobrogei, în Muntenia şi în Oltenia temperaturile chiar şi pe timpul zilei vor rămâne negative.", a mai spus Oana Păduraru, meteorolog.

Noaptea, minimele pot ajunge şi la minus 12 grade, spun meteorologii. Zăpada şi frigul au devenit fenomene rare, în preajma Crăciunului.

Cu doi ani în urmă, de exemplu, am avut 21 de grade Celsius în prima zi de Cărciun. Iar oamenii au ieşit la plimbare în tricou.

