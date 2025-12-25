Vinul fiert şi mâncarea tradiţională românească au avut succes, anul acesta, la târgurile de Crăciun. Comercianţii spun că vânzările lor au crescut cu până la 25%. Profitul le lipseşte însă celor care au vândut produse artizanale, decoraţiuni sau cafea. Unii au câştigat doar cât să-şi acopere cheltuielile cu chiria şi produsele.

Români sau străini, cei care au ajuns la târgurile de Crăciun nu au ratat mâncarea tradiţională şi vinul fiert. Preţurile au fost puţin mai mari faţă de anul trecut, iar vizitatorii au cheltuit în medie 100 de lei pe mâncare.

"Este mai ieftin decât la noi. Se aseamănă preţurile dar totuşi sunt mai mici.", a spus un turist.

"A fost mai scump decât ne-am aşteptat dar a fost bine, mâncarea a fost bună.", a adăugat alt turist.

"Preţurile mi se par de târg să zic, nimic deosebit. M-am obişnuit cu un preţ care e undeva mai sus decât de obicei.", a spus un vizitator.

Reporter: Cum vi se par preţurile?

Cuplu vizitatori: Uşor piperate, ar fi putut să fie puţin mai mici, dar ne descurcăm.

O porţie de sarmale cu mămăliguţă costă 45 de lei, pastrama 58 de lei porţia iar pomana porcului şi cârnaţii 53 de lei porţia de 250 de grame. Cum pofta a fost mare, cei care au vândut mâncare ies pe plus anul acesta. Asta deşi au plătit 40.000 de lei pentru a închiria spaţiu la târg.

Reporter: Cât aţi vândut?

Marius Eremia, comerciant: În jur de 10.000 de sarmale, o tonă si ceva de carne de oaie pastramă, pomana porcului in jur de o tonă de carne. Este al-8lea eveniment. Iese ceva profit. Undeva la un 10-15% peste anul trecut.

"Am mancat carne de porc foarte bună, varză călită, plăcintă moldovenească, a fost foarte bună, 130 de lei în total.", a spus un turist.

Reporter: Cât aţi cheltuit astăzi?

Turist: Până acum, 120 de lei.

Vinul fiert s-a scumpit cu doi lei anul acesta şi a ajuns 15 lei paharul în Piaţa Constituţiei. Dar au fost destui clienţi.

"Şi anul acesta la târgul de Crăciun, vedeta a fost vinul fiert iar cei care au vrut să-l vândă aici la târgul din Piaţa Constituţiei au plătit 35.000 de lei pentru a închiria o căsuţă. Comerciantii spun că au încasat dublu din vânzări, însă la final profitul curat ajunge la 20.000 de lei.", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

"Chiar au fost clienţi, mulţi străini, nu ne aşteptam şi suntem foarte bucuroşi.", a spus George Andronache, comerciant vin.

După aproape o lună petrecută în târg, nu toţi comercianţii pleacă fericiţi.

"Cam cu 20-30% mai slab faţă de anul trecut. Oamenii cred că ţin un pic de bani, sunt un pic speriaţi şi au căutat lucrurile cât mai ieftine, mici si ieftine.",a spus Mihaela Ionescu, comerciant.

Anul trecut, 1,3 milioane de oameni au ajuns la târgul de Crăciun din faţa Palatului Parlamentului. 4 din 10 au fost turişti.

"Avem mult mai mulţi vizitatori decât ediţia trecută. Până pe 28 decembrie, îi aşteptăm pe bucureşteni şi turişti aici, pentru a ne bucura împreună de sărbătorile de iarnă.", a spus Cerasela Călin, Consilier Comunicare CREART.

Târgul din parcul Drumul Taberei se închide pe 27 decembrie iar cel din Sectorul 3 este singurul care va rămâne deschis până pe 7 ianuarie.

