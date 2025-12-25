Cascadorie de infarct în dimineaţa de Crăciun! Un şofer băut s-a dat peste cap cu maşina şi s-a izbit de o casă. Proprietarul locuinţei dormea fix în camera în care s-a trezit cu mormanul de fiare. Bietul om a crezut că a început războiul şi o dronă i-a lovit casa. După ce s-a văzut viu şi fără nicio zgârietură, şoferul a încercat să se tocmească cu proprietarul să nu sune la poliţie. S-a scuzat că se grăbea la colindat.

"Bombardierii sunt printre noi. O maşină a zburat la mine în casă, un BMW cu număr de România, dar volanul pe dreapta" a relatat proprietarul casei, Bertici Attila.

"Acolo îmi e dormitorul, până acolo vine peretele şi acolo îmi era capul" a arătat acesta.

Cascadoria soră cu moartea s-a petrecut în dimineaţa de Crăciun. Proprietarul casei a crezut că o dronă i-a lovit acoperişul, însă, în realitate, un şofer băut a făcut prăpăd în cale: s-a dat peste cap după ce a lovit un gard şi s-a izbit puternic de colţul casei. Doar printr-o minune, nimeni n-a fost rănit.

Proprietar: Aici e omul, ăsta a fost, rupt de beat.

Şofer: Nu sunt beat.

Proprietar: O să vină poliţia imediat şi o să vedem. Noroc că nu a păţit nimic, a coborât. Omul beat niciodată nu păţeşte nimic, dar putea să ne omoare pe noi.

"Am crezut că a picat o dronă. Deci zic suntem aproape de graniţa cu Ucraina, o bubuitură mare. […] A zis că a vrut să meargă la colindat şi nu a vrut să dea 30 de lei pe taxi" a mai spus proprietarul casei, Bertici Attila.

Şoferul băut ar fi circulat cu 160 km/h în localitate

Accidentul a avut loc în satul Petin, lângă Satu Mare, într-o curbă. Martorii susţin că şoferul circula haotic, cu mult peste viteza legală.

Fiul proprietarului: A avut omul 160 în localitate.

Reporter: Şi a sărit peste şanţ şi a intrat direct în casă.

Fiul proprietarului: Direct în casă. Dacă nu era dâmbul, direct în casă, în dormitor, în seara de Crăciun.

Bărbatul ar fi încercat să scape basma curată, dar nu i-a ieşit.

"Omul a zis prima dată nici să nu chem poliţia, că el rezolvă, că nu ştiu ce" a povestit proprietarul.

"Dacă nu dă în acoperiş, dă un pic mai jos, pică casa pe mine şi eu nu mai dau interviu la voi. [...] Noroc cu casa destul de puternică şi nu a intrat în dormitor. Acoperişul s-a mutat 10 centimetri mai încolo. Nu am poartă, după cum se vede" a mai povestit proprietarul.

Şoferul de 44 de ani se clătina pe picioare la sosirea agenţilor, iar suspiciunea martorilor s-a confirmat în urma testării, consumase multe pahare cu alcool. Individul a rămas fără permis şi are acum şi dosar penal.

