Situaţie înfiorătoare în judeţul Cluj. O copilă de nouă ani a ajuns la spital cu răni grave, după ce propria mamă şi concubinul femeii au snopit-o în bătaie.

Micuţa le gătea celor doi indivizi, dar în schimb era maltratată. Fetiţa a reuşit să fugă pe fereastră şi să ajungă la o vecină. Aceasta a fost şi îngerul ei salvator.

Femeia a sunat la 112, iar copila a ajuns la spital, unde medicii au găsit pe trupul firav mai multe lovituri, inclusiv o fisură. Fetiţa mai are o soră mai mică.

