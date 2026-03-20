Video Fetiţă de 9 ani, snopită în bătaie de mamă şi iubitul ei. Copila a fugit pe geam şi a cerut ajutor unei vecine

Situaţie înfiorătoare în judeţul Cluj. O copilă de nouă ani a ajuns la spital cu răni grave, după ce propria mamă şi concubinul femeii au snopit-o în bătaie.

de Anda Anghelache

la 20.03.2026 , 07:54

Micuţa le gătea celor doi indivizi, dar în schimb era maltratată. Fetiţa a reuşit să fugă pe fereastră şi să ajungă la o vecină. Aceasta a fost şi îngerul ei salvator.

Femeia a sunat la 112, iar copila a ajuns la spital, unde medicii au găsit pe trupul firav mai multe lovituri, inclusiv o fisură. Fetiţa mai are o soră mai mică.

cluj copil bataie
