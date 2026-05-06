Reacția Giorgiei Meloni după viralizarea unei imagini false generate cu AI în care apare în lenjerie intimă

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat apariția și răspândirea în mediul online a unei imagini false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care era înfățișată în lenjerie intimă, după ce aceasta a fost distribuită masiv și a fost considerată reală de numeroși utilizatori. "Gândiți-vă înainte să distribuiți", a transmis Giorgia Meloni.

Meloni a reacționat pe X, denunțând fenomenul și atrăgând atenția asupra riscurilor tot mai mari ale tehnologiei AI folosită abuziv, scrie The Guardian.

"În ultimele zile, mai multe imagini false cu mine au circulat, generate folosind inteligența artificială și prezentate ca fiind reale de unii opozanți prea zeloși", a scris Giorgia Meloni.

"Trebuie să recunosc că cel care le-a creat... mi-a îmbunătățit chiar și aspectul fizic", a glumit Meloni, adăugând însă că "faptul rămâne că, pentru a ataca și a răspândi minciuni, oamenii sunt acum dispuși să folosească absolut orice".

Una dintre imaginile distribuite o arăta pe prim-ministră aparent îmbrăcată în lenjerie intimă, așezată pe un pat, o construcție falsă care a devenit virală și a generat un val de reacții, inclusiv critici din partea unor utilizatori care au crezut că fotografia este reală.

"Este cu adevărat rușinos ca un prim-ministru să se prezinte într-o astfel de stare. Nedemn pentru funcția instituțională pe care o ocupă. Nu are nicio urmă de rușine", a scris un utilizator.

În mesajul său, Meloni a vorbit despre un fenomen de tip cyberbullying și a avertizat că imaginile generate de AI pot deveni un instrument periculos de manipulare.

"Problema depășește persoana mea", a adăugat Meloni. "Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și ținti pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot. Din acest motiv, ar trebui să existe întotdeauna o regulă: verificați înainte să credeți și gândiți-vă înainte să distribuiți. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui."

Fenomenul a readus în centrul atenției dezbaterea privind reglementarea inteligenței artificiale și riscurile deepfake-urilor. Guvernul condus de Meloni a făcut din combaterea acestor tehnologii abuzive o prioritate politică.

În septembrie anul trecut, Italia a devenit prima țară din UE care a adoptat o lege cuprinzătoare privind utilizarea AI, introducând pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia pentru a provoca prejudicii, inclusiv prin crearea de deepfake-uri, și restricții privind accesul copiilor.

Legea a fost adoptată în contextul unui scandal legat de un site pornografic care publica imagini modificate ale unor femei publice din Italia, inclusiv Giorgia Meloni și lidera opoziției Elly Schlein, ceea ce a stârnit indignare la nivel național.

Autoritățile au ordonat închiderea platformei, iar procurorii din Roma au deschis o anchetă pentru posibile infracțiuni precum distribuirea ilegală de imagini cu caracter sexual, defăimare și șantaj.

