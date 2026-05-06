Elon Musk voia 80 de miliarde de dolari pentru colonizarea planetei Marte, susţine preşedintele OpenAI

Greg Brockman, preşedintele OpenAI, a afirmat marţi în faţa instanţei că Elon Musk a fost de acord ca startupul de inteligenţă artificială să devină o companie orientată spre profit, însă voia să deţină controlul complet asupra acesteia, inclusiv pentru a putea obţine cele 80 de miliarde de dolari necesare unui proiect de colonizare a planetei Marte, potrivit Reuters .

Mărturia lui Greg Brockman a avut loc în a doua săptămână a procesului din California, care ar putea decide viitorul OpenAI. Musk îi acuză pe OpenAI şi pe directorul executiv Sam Altman că l-au convins să ofere 38 de milioane de dolari organizaţiei nonprofit, pentru ca ulterior aceasta să renunţe la obiectivele sale caritabile şi să devină o companie orientată spre profit, în beneficiul propriu.

Cel mai bogat om din lume cere despăgubiri de 150 de miliarde de dolari care să fie plătite către organizaţia nonprofit şi solicită ca Altman şi Brockman să fie îndepărtaţi din funcţiile de conducere. Musk a părăsit consiliul de administraţie al OpenAI în februarie 2018.

Brockman: Musk voia control total asupra OpenAI

Articolul continuă după reclamă

În cea de-a doua zi de audieri, Brockman a declarat că, încă din 2017, Musk îşi dorea schimbarea structurii companiei OpenAI, deoarece considera că un ONG nu poate strânge suficienţi bani pentru dezvoltarea unor modele avansate de inteligenţă artificială. Potrivit lui Brockman, fondatorul Tesla şi SpaceX a spus clar că vrea să conducă OpenAI dacă această schimbare va avea loc.

Singurul alt candidat pentru conducere era Sam Altman, a precizat Brockman. Acesta a descris o întâlnire tensionată în care Musk ar fi spus că merită un pachet majoritar de acţiuni în OpenAI datorită experienţei sale în afaceri. Brockman a afirmat că Musk intenţiona să folosească această participaţie pentru a construi un oraş autosustenabil pe Marte.

"A spus că are nevoie de 80 de miliarde de dolari pentru a crea un oraş pe Marte", a declarat Brockman. "În cele din urmă, voia control total." El a adăugat că Musk ar fi spus că el va decide când să renunţe la acest control.

În martie 2019, OpenAI s-a reorganizat într-o entitate cu scop lucrativ, controlată însă de organizaţia nonprofit, ceea ce i-a permis să accepte investiţii externe. De atunci, compania a atras peste 100 de miliarde de dolari pentru angajarea de cercetători, achiziţia de putere de calcul şi extindere, înaintea unei posibile listări la bursă în acest an, care ar putea evalua compania la 1.000 de miliarde de dolari.

OpenAI susţine că Musk a devenit frustrat după ce a părăsit consiliul companiei înainte de succesul acesteia şi că acum încearcă să obţină controlul. Totodată, compania afirmă că Musk a deschis procesul pentru a-şi sprijini propria firmă de inteligenţă artificială, xAI, care a fuzionat cu SpaceX în februarie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰