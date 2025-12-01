Antena Meniu Search
Este alertă în magazine. Un file de somon marinat a fost retras de urgenţă de la raft, după ce s-a descoperit prezenţa unei bacterii periculoase, Listeria. Infectarea poate provoca febră, dureri musculare, greaţă şi vărsături. Iar, cele mai vulnerabile persoane sunt femeile însărcinate şi cei cu imunitatea slăbită. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiţi să nu-l consume sub nicio formă, ci să-l returneze în magazin, unde vor primi contravaloarea integrală, chiar şi fără bon fiscal.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 08:14
"Societatea SC Ocean Fish SRL procedeaza astazi la retragerea de la comercializare a produsului 'FILE SOMON MARINAT 100G; urmare a prezentei Listeria Monocytogenes. Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul:

  • Lot:17012026 / DLC 17.01.2026
  • Cod EAN: 5941872102827

Se recomandă persoanelor care dețin produse din lotul menționat mai sus să nu le consume si să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde leau cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, vomă şi dureri gastrice. Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit" se arată în anunţul ANSVSA.

