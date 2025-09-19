O tânără din Bucureşti, băută bine şi fără permis de conducere, a omorât un om. Bărbatul se afla pe un scuter atunci când a fost lovit şi lăsat în agonie. Individa a fugit. Poliţiştii au găsit-o abia după şase ore, şi au descoperit că femeia avea carnetul anulat tot din cauza alcoolului. Victima ei, un fost jandarm, a murit.

Accidentul a avut loc pe strada principală din oraşul Popeşti Leordeni, puţin după ora cinci dimineaţa. Şoferiţa a intrat pe contrasens şi l-a lovit în plin pe bărbatul de 54 de ani care mergea pe scuter. Şi-a continuat apoi drumul fără să îi pese de victimă. Şoferul unei camionete care venea din sens opus a evitat în ultima clipă să fie şi el acroşat.

Accidentul a avut loc pe Şoseaua Olteniţei din Popeşti-Leordeni. Scuterul a fost târât pe asfalt cam 40-50 de metri, se văd urmele pe jos, până în acest loc. Apoi, ca şi cum nimic nu s-a întâmplat, şoferiţa a fugit de la faţa locului. Din păcate pentru sărmanul om nu se mai poate face nimic.

Filmul accidentului din Popeşti-Leordeni

"Un fost jandarm, avea 54 de ani". "L-a aruncat de pe motoretă şi a fugit de la locul accidentului şoferul", spun oamenii.

Poliţiştii au găsit-o pe şoferiţa de 29 de ani într-o parcare de pe autostrada de centură a Bucureştiului, la 10 kilometri de locul tragediei. Fugise cu trei din patru roţi sparte după accident. Agenţii au descoperit că avea alcoolemie 0,66 în aerul respirat. Avea permisul anulat de câteva luni tot pentru că fusese prinsă băută la volan.

Acum 10 ani, România era pe locul nouă în Europa după numărul de decese în accidente rutiere produse de consumul de alcool. Lucrurile s-au schimbat prea puţin. Aproape 15.000 de şoferi au fost prinşi de poliţişti băuţi la volan în primele şapte luni.

