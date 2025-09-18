O tânără din Bucureşti a omorât un om când a condus băută. Ea avea oricum permisul suspendat tot pentru alcool. A lovit un bărbat pe scuter, l-a lăsat în agonie şi a fugit. Poliţiştii au găsit-o abia după şase ore. Între timp, victima ei, un fost jandarm, murise.

Accidentul a avut loc pe strada principală din oraşul Popeşti Leordeni, puţin după ora 5 dimineaţa. Şoferiţa a intrat pe contrasens şi l-a lovit în plin pe bărbatul de 54 de ani care mergea pe scuter. Şi-a continuat apoi drumul fără să îi pese de victimă. Şoferul unei camionete care venea din sens opus a evitat în ultima clipă să fie şi el acroşat.

Filmul accidentului

"Era un fost jandarm, avea 54 de ani", a povestit un localnic.

"L-a aruncat de pe motoretă şi a fugit de la locul accidentului şoferul", a adăugat un martor la accidentul înfiorător.

Şoferiţa a fugit de la locul accidentului cu trei roţi sparte

Poliţiştii au găsit-o pe şoferiţa de 29 de ani într-o parcare de pe autostrada de centură a Bucureştiului, la 10 kilometri de locul tragediei. Fugise cu trei din patru roţi sparte după accident. Agenţii au descoperit că avea alcoolemie 0,66 în aerul respirat. Avea permisul anulat de câteva luni tot pentru că fusese prinsă băută la volan.

Acum 10 ani, România era pe locul nouă în Europa după numărul de decese în accidente rutiere produse de consumul de alcool. Lucrurile s-au schimbat prea puţin. Aproape 15.000 de şoferi au fost prinşi de poliţişti băuţi la volan în primele şapte luni.

