O tânără de 29 de ani care avea permisul suspendat pentru că a condus băută a ucis, în zorii zilei, un om. În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede că bolidul circulă pe contrasens și îl spulberă pe bărbatul de 54 de ani care conducea un scuter, în Ilfov.

Mașina cu mulți cai sub capotă nici măcar nu încetinește, șoferița își vede de drum de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Polițiștii au găsit-o după 6 ore, într-o parcare de pe marginea Centurii Bucureștiului. Au pus-o să sufle în etilotest și au constatat că avea o alcoolemie de 0.66 miligrame per litru în aerul expirat.

Femeia a fost reținută şi se află în custodie pentru a fi audiată. Rămâne de văzut dacă, în următoarele ore, va fi reținută pentru 24 de ore și dusă în arest. Momentan, refuză să dea declarații. Avocații sunt așteptați să o reprezinte, iar polițiștii nu au reușit să obțină nicio informație de la ea.

Cum s-a produs accidentul

Articolul continuă după reclamă

Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt elocvente pentru ceea ce s-a întâmplat în această dimineață, la fel ca și cele surprinse la fața locului. Scuterul condus de bărbatul de 54 de ani a fost târât aproximativ 50-60 de metri. Potrivit localnicilor, bărbatul circula regulamentar, mergea pe marginea șoselei și se îndrepta spre locul de muncă.

Șoferița de 29 de ani, care circula cu viteză mare, l-a lovit și și-a continuat drumul. A intrat apoi pe șoseaua de centură, A0, și s-a oprit într-o parcare, unde a dormit timp de 6 ore, crezând că astfel va scăpa la testul de alcoolemie, în cazul în care va fi prinsă de poliție. A fost, însă, prinsă de polițiști, iar alcoolemia înregistrată a fost de 0,66 la mie. Asta înseamnă că, la momentul accidentului, este foarte probabil să fi avut o alcoolemie mult mai mare. Tânăra avea permisul suspendat, tot pentru conducere sub influența alcoolului.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰