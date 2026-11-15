Un tânăr de 17 ani a furat maşina iubitei şi a ucis o fată de 18 ani. S-a speriat de un echipaj de poliţie şi a demarat în trombă. N-a parcurs niciun kilometru înainte să piardă controlul asupra volanului şi să izbească violent un cap de pod. Maşina s-a răsturnat. Medicii nu au mai putut să o salveze pe tânăra aflată pe locul din dreapta. Minorul a fost reţinut.

Băiatul de 17 ani a profitat de faptul că iubita lui, cu doi ani mai în vârstă, era plecată de acasă. A luat cheile maşinii fetei şi a plecat cu o prietenă la plimbare pe lângă Giroc. Un echipaj de poliţie care trecea întâmplător pe drumul comunal pe care tinerii opriseră maşina l-a speriat pe şoferul de ocazie. Tânărul a demarat în trombă, agenţii au aprins girofarul şi au pornit în urmărirea lui. 700 de metri mai departe, maşina s-a izbit violent de un cap de pod şi s-a răsturnat.

Cei doi tineri au fost duşi de urgență la spital.

"Ca urmare a testării tânărului cu aparatul din dotare, au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii unui eventual consum de substanțe interzise", spune Maria Mitroi, IPJ Timiş.

Articolul continuă după reclamă

Fata de 18 ani de pe locul din dreapta s-a stins în braţele medicilor

Tânărul vinovat de producerea accidentului a fost reţinut.

"Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere", explică Maria Mitroi, IPJ Timiş.

La locul accidentului, rudele fetei au ridicat un altar de candele şi flori.

Tânărul de 17 ani a fost prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Timișoara, care au dispus față de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.