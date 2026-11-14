Un bărbat fost rănit, în această dimineață, după ce două tramvaie s-au ciocnit violent într-o intersecţie din Bucureşti. Accidentul ar fi fost provocat de o eroare umană. Din spusele STB, una dintre vatmaniţe, transferată de doi ani de la munca de birou, nu ar fi apăsat la timp un buton.

Accidentul a avut loc la intersecţia Căii 13 Septembrie cu Şoseaua Progresului, când nici bine nu se crăpase de ziuă. Cele două tramvaie ar fi trebuit să circule pe şine paralele. Din cauza unui macaz, garnitura din care au fost surprinse aceste imagini virează brusc stânga, iar tramvaiele se izbesc frontal. Geamul se face ţăndări, un călător este aruncat, pur şi simplu, de pe scaun.

"Dar cum, mă, ăsta nu a văzut?", spune o persoană.

Ciocnirea tramvaielor a dat peste cap circulaţia din zonă. Şinele au fost blocate, autobuzele deviate, iar intervenţia echipajelor de salvare a îngreunat și mai mult traficul.

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Imaginile ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost schimbat macazul. Ancheta trebuie să clarifice dacă a fost vorba despre o defecţiune a sistemului electric din intersecţie sau dacă vatmanița nu a acționat la timp comanda. Femeia conduce tramvaie de doi ani. Înainte, a lucrat în birourile STB.

"E o gravă eroare umană pentru că a uitat să acţioneze macazul. Nu are nicio scuză, e un macaz modernizat acum două luni de zile, automatizat, trebuia doar să apese pe un buton", spune Remus Borza, administrator judiciar STB.

Ambii vatmani au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Reparaţia celor două tramvaie poate să dureze până la 6 luni. Până atunci, pe cele doua trasee vor fi puse în circulaţie tramvaie vechi.

Confortul nu este punctul forte al transportului public din Capitală. Mai puțin de jumătate dintre tramvaiele care circulă în București le oferă călătorilor condiții decente de transport.