Lanţ de accidentări, astăzi, la un maraton montan organizat în zona Bran. Salvamontiştii au avut 15 solicitări doar până acum. Sunt 11 răniţi în total. Iar trei au fracturi serioase, după ce au căzut într-o râpă. În altă zonă, un urs a apărut pe traseu. Totul, după ce organizatorul ar fi refuzat să anuleze evenimentul, deşi pe munte sunt condiţii meteo care fac o astfel de competiţie extrem de periculoasă: ceață, zăpadă și un risc ridicat de alunecare.

UPDATE: Până la acest moment au fost înregistrate 15 incidente, în total, situația prezentându-se astfel: 8 persoane recuperate de pe traseu; 3 persoane recuperate din râpă cu diferite traumatisme;

4 persoane au refuzat evaluarea medicală și continuă competiția.

40 de salvatori montani în operaţiunea de salvare

Aproximativ 40 de salvatori montani și voluntari acționează în teren pentru gestionarea intervențiilor aflate în desfășurare.

În acest moment, o echipă de prim răspuns se deplasează către Valea Țigănești, unde a fost semnalată o persoană căzută în râpă, iar o a doua echipă intervine în zona Valea Mălăiești, în contextul apariției unui urs pe traseu, pentru asigurarea siguranței persoanelor aflate în zonă.

Intervențiile se desfășoară în condiții dificile, caracterizate de vizibilitate redusă, zăpadă persistentă și teren alunecos.

Menționăm că toate resursele operative disponibile din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov sunt implicate în teren. Totodată, au fost prealertate și echipele locale Salvamont din județul Brașov, respectiv Salvamont Zărnești și Salvamont Poiana Brașov, pentru asigurarea unei capacități de răspuns adecvate evoluției situației operative.

De asemenea, salvamontiștii se află în contact cu ISU Brașov și Jandarmeria Montană Brașov, în vederea suplimentării forțelor de intervenție, dacă situația o va impune.

Operaţiune în desfăşurare

Până acum, pentru că vorbim despre o operație de salvare aflată în plină desfășurare, echipele de salvare au reușit recuperarea a 5 oameni, participanții la maraton care au alunecat pe zone acoperite cu gheață sau cu zăpadă, pe poteci extrem de accidentate.

Toți cei 5 au fost duși la o cabană din Munții Bucegi, unde urmează să fie evaluaţi și monitorizaţi, iar mai apoi se va decide unde vor fi transportați sau dacă unii dintre ei vor putea chiar să continui competiția. Totuși, ar fi vorba în total de 8 persoane accidentate și una ar fi chiar dispărută, dar din cauza vremii extrem de rea, operațiunea salvamontiștilor este extrem de dificilă.

Răniţi la maratonul Transylvania

S-a solicitat inclusiv intervenția unui elicopter SMURD, dar din cauza condițiilor în meteo și a vizibilității reduse în zonă de aproximativ 100-150 de metri, nu se poate interveni în acest moment pe calea aeriană, astfel că elicopterul rămâne pregătit în zonă în cazul în care vremea se va îmbunătăți.

Incidentul a avut loc în timpul unui ultramaraton extrem de dificil, pe un traseu montan de peste 100 de kilometri. Startul s-a dat în această dimineață la ora 5 de la Castelul Bran, iar cursa este estimată să dureze între 12 și 30 de ore, în funcție de pregătirea fiecărui participant.

Conform unor surse, cei de la Salvamont au cerut înceruperea cursei din cauza vremii nefavorabile, dar organizatorul ar fi refuzat. Nu se știe din ce motiv, dar în cazul în care ar fi făcut-o, cel mai probabil ar fi trebuit să returneze și taxa de participare.

Revenind la răniți, până în acest moment, în starea cea mai gravă, se află un participant cu fractură de bazin, traumatism craniocerebral și fractură la mâna dreaptă. Cel mai probabil, atunci când vremea va permite, va fi primul transferat cu elicopterul către un spital.

