Câţi oameni încap într-o maşină mică? 16. Sigur, nu pe şosea, ci la un eveniment auto la care tinerii au încercat să bată recordul distracţiei. Printre drifturi, maşini modificate şi motoare turate, fetele au atras toate privirile. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi zilele acestea la Romexpo, la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate pasionaţilor de maşini.

În urletul motoarelor turate, prin miros de cauciucuri încinse pe asfalt. Aşa a început ziua la Romexpo. Şi cei mici, şi cei mari au putut urca, gratuit, alături de piloţi, în maşinile de drift.

Au atras atenţia piloţii foarte tineri. Unii nici n-au 12 ani, dar deja fac spectacol pe pistă în faţa miilor de oameni veniţi la eveniment.

Burlacii au făcut coadă, cu telefoanele pregătite, la spălătoria fetelor.

Articolul continuă după reclamă

Una dintre cele mai aşteptate provocări a fost concursul în care participanţii au încercat să vadă câţi oameni pot încăpea într-o maşină mică. În mai puţin de 30 de secunde, 16 tineri au reuşit să se înghesuie într-o maşină de oraş.

Printre ei, a fost şi Vlad Mercea. Un tănăr de 20 de ani, creator de conţinut care promovează un stil de viaţă sănătos şi mersul la sală.

"Eu am stat fix pe bord şi când am intrat nu mă aşteptam să încap, dar m-au ajutat foarte mult coechiperii mei. Dacă te uitai la parbriz mă vedeai lipit efectiv. Chiar mişto, super tare", explică acesta.

A vrut să îşi încerce norocul şi la proba care presupunea trasul unui autubuz.

Pentru curajoşi, organizatorii au pregătit şi o experienţă la peste 40 de metri înălţime. Au luat masa suspendaţi în aer, cu vedere către tot show-ul auto.

La eveniment sunt peste 130 de expozanţi din zeci de ţări. Accesul publicului este gratuit.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰