Entuziasmul şi dragostea pentru maşini i-au purtat pe trei tineri din Bucureşti într-o aventură de povestit nepoţilor. Au parcurs aproape 4.000 de kilometri, pe două continente, la bordul unei maşini îndrăgite de părinţii şi bunicii noștri. O Dacia 1300, atestată istoric, produsă în 1975.

Aventurierii au pornit de la Cannes, au defilat pe riviera franceză şi nu s-au oprit până n-au ajuns în mijlocul dunelor sahariene.

Când te gândeşti la o aventură în deşert, o maşină veche de mai bine de jumătate de secol nu e neapărat prima ta opţiune. Dar asta nu i-a oprit pe Vlad, Alex şi Dan, trei entuziaşti auto, să facă planuri!

"Noi am tot avut proiecte cu maşina asta. Am plecat în Germania pe circuitul de la Nurburgring, în Iadul verde, ne-am dus, ne-am întors, a fost totul OK. Cu o zi înainte de plecare, mergea perfect. Şi dimineaţa la 06:00 ne-am trezit să plecăm. Să o scoatem din parcarea subterană. N-a mai vrut. Parca ştia!", povestește Alex Duşcă, membru expediţie.

Însă toate problemele de la Cannes, punctul de start al circuitului, au fost deja uitate la Monaco. Pe cea mai faimoasă rivieră a Europei, încă se vedeau marcajele Cursei de Formula 1, o tentaţie mult prea mare pentru iubitorii motorsport.

"Maşina asta e un barometru pentru a identifica români în străinătate. Inclusiv la Monaco ne-a oprit lumea pe stradă, țipau după noi. Ne-am oprit să facem poze. Erau români de la Arad, de la Deva, de peste tot, deci suntem peste tot acasă! Și a fost mişto!", povestește Vlad Micşunescu, membru expediţie.

Baia de mulţime nu pare să-i prea fi priit autoturismului. La nici 20 de kilometri de principat, a mai dat un rateu. Desigur, nu avea să fie singurul.

"E genul ăla de maşină pe care trebuie să stai să o asculţi, că ea comunică. Spune -vezi ca fierb-. Parcă nu ţine frâna, adică ea îţi dă semnele, tu trebuie doar să le interpretezi. Am schimbat bobina, am schimbat fisele, am schimbat bujiile, am aflat că avem şi un filet distrus la bujia 3, am fiert bateria, am schimbat bateria, am mai pus antigel la un moment dat, s-a înfundat jiclorul. În momentul în care apare cea mai mică problemă, fiecare vine cu o opinie. S-au strans vreo 10, am avut 3, 4 mecanici pe care îi sunam. Fiecare spunea ca e altceva", povesteşte Daniel Nicolăină, membru expediţie.

Cea mai dificilă parte a călătoriei avea să vină însă odată cu trecerea pe continentul african, în Maroc. Totuși, fix lipsa tehnologiei moderne a fost marele avantaj al bătrânei Dacii.

17 zile, 5 ţări, 4.000 de kilometri. O experienţă unică, alături de un simbol al industriei auto româneşti din perioada comunistă.

