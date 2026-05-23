Aproximativ 40.000 de persoane au primit vineri ordin să se evacueze în California din cauza unei scurgeri la un rezervor de produse chimice, care ar putea provoca o explozie şi ar putea răspândi fum toxic deasupra unei zone locuite întinse, relatează AFP.

Un rezervor conţinând 26.000 de litri de metacrilat de metil, un produs lichid şi inflamabil folosit la fabricarea plasticului, prezintă o scurgere într-o localitate din comitatul Orange, în suburbia sudică a Los Angeles-ului.

Aceasta ar putea provoca o poluare chimică importantă a solului sau ar putea declanşa o explozie, a explicat Craig Covey, un responsabil al pompierilor.

"Punem în aplicare aceste evacuări pentru a ne pregăti pentru aceste două opţiuni: se sparge sau explodează", a adăugat el.

Ordinul de evacuare vizează aproximativ 40.000 de persoane, dintre care mai multe mii refuză să plece, a declarat Amir El-Farra, şeful poliţiei din Garden Grove, localitatea unde a avut loc accidentul.

Dacă cisterna "ar exploda şi ar exista un nor de vapori, aţi fi cu toţii în siguranţă atâta timp cât vă aflaţi în afara zonei care a fost desemnată ca zonă de evacuare", a declarat Regina Chinsio Kwong, o responsabilă locală în domeniul sănătăţii.

Ea a îndemnat locuitorii să semnaleze orice miros suspect.

Niciun rănit nu a fost raportat deocamdată de către autorităţi, care nu au comunicat despre originea scurgerii, semnalată încă de joi.

Autorităţile lucrează la implementarea unor bariere pentru a împiedica ca produsul toxic să polueze cursurile de apă sau oceanul, situat la câţiva kilometri.

Agenţia americană pentru protecţia mediului (EPA) indică faptul că metacrilatul de metil este iritant pentru piele, ochi şi mucoase la om. De asemenea, poate provoca reacţii respiratorii şi neurologice în caz de expunere acută sau prelungită, adaugă site-ul web al EPA.

