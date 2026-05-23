Cel puţin 82 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii într-o mină de cărbune din nordul Chinei, iar alte nouă persoane sunt date dispărute, potrivit presei de stat din China, citate de BBC .

"Reporterii au aflat de la locul exploziei de gaz de la mina de cărbune Liushenyu, aparţinând grupului Tongzhou din provincia Shanxi, că accidentul s-a soldat cu 82 de morţi", a transmis agenţia de presă de stat Xinhua.

Explozia s-a produs vineri, la ora locală 19:29, într-o mină de cărbune din provincia Shanxi. În momentul incidentului, în mină se aflau la muncă 247 de angajaţi. Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare. După incident, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut ca toate eforturile să fie concentrate pentru tratarea răniţilor şi căutarea supravieţuitorilor.

De asemenea, liderul chinez a solicitat autorităţilor să investigheze cauzele accidentului şi să îi tragă la răspundere pe cei responsabili. Potrivit presei de stat, oficialii care administrau mina au fost reţinuţi. Cauza exploziei de gaz nu a fost deocamdată stabilită.

La începutul anilor 2000, accidentele mortale erau frecvente în industria minieră din China, însă în ultimii ani standardele de siguranţă au fost înăsprite. Ministerul chinez pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă a trimis 345 de membri ai şase echipe de salvare pentru a sprijini operaţiunea.

Imaginile difuzate de presa de stat arată un număr mare de salvatori, inclusiv paramedici, sosind la locul tragediei.

