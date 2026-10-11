Intervenție în forță, cu focuri de armă, în Bucureşti. Un bărbat baricadat în apartament a ameninţat că se va sinucide. Polițiștii au chemat întăriri, dar când mascaţii au încercat să intre în locuinţă, individul s-a năpustit asupra lor cu un cuţit. Un agent a fost nevoit să tragă, cu muniție neletală.

E deznodământul unei intervenții tensionate, în Sectorul 3 al Capitalei. Un bărbat de 49 de ani, înarmat cu un cuțit, este împușcat de polițiști, după ce se năpustește asupra unuia dintre agenții veniți să-l salveze. Cu doar câteva clipe înainte, era baricadat în apartament și amenința că își va face rău.

Cum bărbatul nu a cedat în fața somațiilor și a refuzat orice dialog, polițiștii au chemat întăriri: luptătorii SAS, negociatorii și echipa de asalt. O desfășurare impresionantă de forțe, în speranța că îl vor putea scoate în siguranță din apartament.

Polițiștii au ajuns la ușa apartamentului în jurul orei 15, după ce rudele bărbatului au cerut ajutor la 112. Oamenii se temeau că acesta și-ar putea pune viața în pericol, după ce îi trimisese fostei soții un mesaj în care amenința că își va face rău.

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În momentul în care mascații au pătruns în apartament, totul a scăpat de sub control. Bărbatul s-a năpustit cu un cuțit asupra unuia dintre polițiștii din echipa de asalt, aflat în prima linie. Agentul a fost nevoit să reacționeze pentru a opri atacul.

"În aceste împrejurări, pentru oprirea atacului și imobilizarea persoanei în condiții de siguranță, după ce aceasta nu s-a supus somațiilor, un polițist a făcut uz de armamentul din dotare, cu muniție neletală, de tip cauciuc, fiind executat un foc asupra bărbatului", a transmis Crina Eșanu, purtător de cuvân al Poliţiei Capitalei.

Rănit la abdomen, bărbatul a cedat şi a fost culcat la pământ. A fost îngrijit de medici, apoi dus la spital. Când îşi va reveni va da explicaţii în faţa anchetatorilor care îl cercetează acum pentru ultraj.