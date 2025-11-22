Un şofer de taxi a fost ucis, noaptea trecută, în Mioveni, de un client drogat. Criminalul, care la 21 de ani are deja un trecut violent, l-a înjunghiat de mai multe ori pe şoferul de 60 de ani şi i-a furat telefonul, hainele şi cheile de la maşină. În agonie, bărbatul s-a târât o jumătate de kilometru până la prima casă pentru a cere ajutor. Inima i-a cedat, însă, înainte de sosirea ambulanţei.

Atacul a avut loc chiar în maşina şoferului de taxi. Bărbatul de 60 de ani oprise pe un pod din Mioveni, când a aflat că tânărul de pe bancheta din spate nu are bani de cursă. Când s-a întors să-i ceară socoteală, s-a ales cu două lovituri de cuţit în piept. Agresorul, un individ de 21 de ani, nu s-a mulţumit cu atât. I-a furat şoferului portofelul, geaca, dar şi telefonul şi cheile de la maşină, ca să se asigure că nu poate chema ajutor. S-a făcut apoi nevăzut.

Ucis pentru banii de cursă

Imediat după atac, taximetristul a abandonat maşina pe pod şi cu ultimele puteri a mers mai bine de jumătate de kilometru până în acest punct în care a reuşit să ceară ajutor.

"La 21:42 am auzit soneria, eram acolo în bucătărie. M-am apropiat şi am văzut aici un om căzut. Am văzut că avea pieptul plin de sânge. Zic: ce s-a întâmplat, omule? Cine eşti? Am fost tăiat! Cine te-a tăiat? Clientul! Ce client? Sunt taximetrist. Păi şi de ce nu ai sunat la 112? Zice mi-a luat telefonul", a declarat martorul.

Au fost ultimele cuvinte ale şoferului de taxi. Inima i-a cedat până la sosirea ambulanţei, iar manevrele de resuscitare n-au dat niciun rezultat. Poliţiştii au pornit pe urmele criminalului cu câini de urmă.

"În scurt timp, colegii mei, în urma unei mobilizări deosebite au reuşit să identifice un tânăr în vârstă de 21 de ani. Acesta era într-o zonă de câmp, împădurită, greu accesibilă", a declarat Marius Rizea, purtător de cuvânt IPJ Argeş.

Ucigaşul purta geaca victimei, când a fost găsit. A fost testat după capturare şi a ieşit pozitiv la consum de amfetamină. Nu este la primele probleme cu legea. Era judecat deja pentru un furt comis în 2024. Iar la începtului acestui an a mai scos cuţitul la un taximetrist din Bucureşti. A fost acum arestat preventiv pentru 30 de zile.

Vestea morţii şoferului de taxi a şocat comunitatea. Bărbatul avea o soţie şi două fete şi era cunoscut drept un om harnic printre vecini.

"Acest om - pâinea lui Dumnezeu - şi uite că a avut soarta pe care a avut-o şi îmi pare foarte rău. O familie extraodrinară, oameni de treabă", spune o vecină.

Un atac similar a avut loc seara trecută şi în Suceava. Şoferul unei companii de ride-sharing a fost înjunghiat în picior şi mână de clientul său de 17 ani. Motivul este halucinant - adolescentul a refuzat să plătească cursa de 9 lei, oferind doar 7. Atacatorul a fost imobilizat de poliţişti şi este acum reţinut. Şoferul de 21 de ani a ajuns la spital.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

