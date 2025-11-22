Două incidente şocante trase la indigo au avut loc noaptea trecută. În judeţul Argeş, un bărbat de 60 de ani, taximetrist de meserie, a fost înjunghiat mortal chiar de către cel pe care îl ducea la destinaţie. Atacatorul, un tânăr de 21 de ani, a fost găsit de poliţie în urmă cu scurt timp. În paralel, în judeţul Suceva, un tânăr a fost înjunghiat pentru că a cerut să fie plătit corect după cursă.

Era aproape ora 22:00 când s-a dat alarma în Mioveni. Şoferul, un bărbat în vârsta de 60 de ani, se afla în timpul unei curse, când s-a trezit că este atacat de client. Cu ultimele puteri, bărbatul rănit a reuşit să iasă singur din maşină ca să ceară ajutor. Nu a rezistat, însă, şi a căzut ca secerat. Salvatorii care au ajuns la faţa locului au încercat minute în şir să îl resusciteze, însă era deja prea târziu şi nu au putut decât să constate decesul.

Atacul din Suceava, motivat de bani

Scenariul aproape că a fost tras la indigo într-un cartier din Suceava. Aici, un şofer de ride-sharing, de 21 de ani, a fost înjunghiat în braţ şi în picior de un adolescent de 17 ani, după o dispută. Motivul ar fi fost preţul cursei. Băiatul avea de plătit 9 lei, însă i-a oferit şoferului numai 7, iar apoi l-a atacat.

Bărbatul de 21 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar tânărul de 17 ani se află acum în custodia poliţiei.

