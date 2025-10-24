Mii de locuitori din Mioveni, fără gaze. Supapă blocată, gaz supraodorizat. Transgaz: Nu s-au depășit limitele

Peste 3.600 de locuitori din Mioveni au rămas fără gaze. Furnizarea a fost oprită pe 29 de străzi ale orașului, iar oamenii au rămas și fără apă caldă și căldură. Distrigaz susține că în toate cele 176 de scări de bloc afectate au fost depistate pierderi de gaze, iar remedierea problemelor cade în sarcina proprietarilor, situație care a stârnit revolta locuitorilor și valuri de critici la adresa autorităților locale. Problemele au apărut după o supraodorizare accidentală a gazului la stația Transgaz Colibași, care a declanșat verificări în teren.

Aproximativ 3.600 de consumatori au fost afectaţi după sistarea alimentării cu gaze naturale la Mioveni. Echipele Distrigaz Sud Reţele au găsit pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, a transmis vineri compania.

Supapă blocată, gaz supraodorizat la Mioveni. Transgaz: Nu s-au depășit limitele legale

Un liceu şi mai multe blocuri au fost evacuate, joi, în Mioveni, după ce zeci de apeluri la 112 au semnalat miros puternic de gaz. Prefectul Ioana Făcăleaţă a transmis că acest miros a fost cauzat de supraodorizarea cu etilmercaptan (n.r. sustanța care dă miros gazului).

Potrivit Tranzgaz, nivelul de mercaptan din gaz nu a depășit limitele legale. Totuși, din cauza blocării unei supape, s-a injectat o cantitate mai mare decât de obicei, fără ca aceasta să depășească normele. La aproximativ două ore după punerea în funcție, un electroventil din instalația de odorizare s-a blocat pe pozitia deschis, ceea ce a dus la o supraodorizare a gazelor, a explicat compania.

Distrigaz: Remedierea problemelor cade în sarcina proprietarilor

"În urma unei disfuncţionalităţi apărute la staţia de reglare-măsurare Colibaşi, din cadrul sistemului naţional de transport al gazelor naturale gestionat de compania Transgaz, s-a produs ieri (joi, n.r.), 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din judeţul Argeş. Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Reţele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienţilor, au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. La finalizarea acţiunii de verificare, s-a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pentru un număr de 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori situaţi pe bulevardul Dacia, străzile Înv. Alexandru Popescu, Ion Pilat, 1 Mai, Cătăneştilor, Petre Zugravu, doctor Carol Davila, 1 Decembrie, Liviu Rebreanu, Poştei, Stadionului, Logofăt S. Mihoveanu, Cărăneşti, Muntenia, Fraţii Goleşti, 7 Septembrie 1485, Livezilor, Mihai Eminescu, Dogarilor, Muşătescu, Grădinarilor, Dealul Viilor, Pieţei, Mioriţei, Soldat Constantin Moga, Hanul Roşu, Unirii, Poienii, Inginer Vasile Costescu, din localitatea Mioveni, din judeţul Argeş", a transmis Distrigaz.

Conform sursei citate, Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiilor de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele, precizează compania.

"Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic. După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", se mai precizează în comunicat.

