O tragedie precum cea din Rahova se poate repeta oricând. O demonstrează un incident bizar, din Mioveni, în urma căruia aproape 4.000 de oameni, de pe 176 de scări de bloc, au descoperit că au scăpări de gaze. Totul s-a întâmplat după ce Transgaz a introdus în reţea o cantitate mai mare din substanţa care dă gazului mirosul specific, iar acumulările au început să fie simţite. Alimentarea a fost oprită, până când oamenii îşi vor face reviziile.

Tragedia de la Bucureşti a fost în mintea tuturor. Mirosul greu de gaz a început să se simtă în jurul orei 15:00. Oamenii au fugit din case şi au înroşit telefonul, cerând ajutor. "Sunt până la acest moment peste 120 de apeluri la nivelul oraşului Mioveni cu privire la sesizări de scăpări de gaze şi de miros de gaze în casa scării sau în apartamente", a declarat Alin Berevoescu, ISU Argeş. Cu mintea la dezastrul din Rahova au fost şi autorităţile. Pompieri din tot judeţul Argeş au fost chemaţi la Mioveni. Împreună cu echipele Distrigaz au luat-o din bloc în bloc.

Aproape 300 de oameni au fost evacuaţi din apartamente

Aproape 300 de oameni au fost evacuaţi din apartamente. Alarma s-a dat şi în liceul Iulia Zamfirescu, de unde peste 700 de elevi şi profesori au fost scoşi de urgenţă. Misterul mirosului a fost elucidat după câteva ore. Totul a pornit de la darea în folosinţă a unei staţii de reglare a gazelor din Colibaşi, care alimentează Mioveniul. Un electroventil de aici a pompat de opt ori mai mult etilmercaptan decât era normal. Este vorba de o substanţă care dă gazului un miros puternic, pentru ca oamenii să-l simtă în cazul unor scăpări. Accidentul a scos însă la iveală un pericol neştiut. La 27 din cele 33 de blocuri în care au intervenit pompierii au fost detectate scăpări de gaze de care locatarii nu ştiau.

Până la finalul zilei, pompierii şi echipele Distrigaz au tăiat alimentarea pentru 176 de scări de bloc, de pe 29 de străzi. 3.600 de consumatori au rămas fără gaz. Pompierii nu s-au limitat doar la sigilarea instalaţiilor defecte de gaz. Au mers mai departe şi au ridicat robinetele de la conducte pentru a fi siguri că nimeni nu reporneşte gazele înainte de verificări. Conform legii, oamenii trebuie să apeleze acum la firme autorizate de ANRE pentru remedierea problemelor. Până atunci, rămân fără gaz.

"Am vorbit cu vreo 4-5 firme aseară şi i-am rugat să vină în holul primăriei să discutăm cu oamenii. Vreau să vă spun că doar o singură firmă a convenit să vină", a declarat Aurel Costache, primar Mioveni. Costul reviziilor va fi suportat de locatari. Vestea a stârnit revoltă printre cei afectaţi. Costurile variază în funcţie de defecţiunile găsite şi starea instalaţiilor. Speriaţi de preţuri, mulţi locatari neagă acum că ar fi existat miros de gaz. Iar directorul liceului evacuat neagă existenţa problemelor. "Revizia este în termen, nu este nicio avarie pe partea aceasta, de la noi", a declarat Ionuţ Voiculescu, directorul liceului "Iulia Zamfirescu" din Mioveni.

Prefectul judeţului cere schimbarea legii. "Nu este normal ca o societate să vină să-ţi oprească gazul, dar aceeaşi societate să nu poată face şi aceste revizii. Aici trebuie să se discute un pic modificarea legislativă ca să nu mai avem aceste întârzieri şi această birocraţie", a declarat Ioana Făcăleaţă, prefect Argeş. Furnizorul de gaze din Mioveni a anunţat că va contacta firme din alte judeţe pentru a-i ajuta pe oameni cu reviziile.

Bogdan Dinu

