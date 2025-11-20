Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fiscul dă în judecată familia Iohannis pentru a recupera datoria de un milion de euro

Războiul dintre Klaus Iohannis şi ANAF se mută în instanţă. Fiscul l-a dat în judecată pe fostul preşedinte pentru a recupera datoria de un milion de euro, bani pe care Iohannis i-a încasat după ce a închiriat ilegal un imobil din centrul Sibiului. Vă reamintim, familia Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea de bunăvoie imobilul confiscat de autorităţi.

de Lucia Cujbă

la 20.11.2025 , 20:17

ANAF a trimis în instanţă toate documentele în cazul fostului preşedinte Klaus Iohannis. Practic, ce spune Fiscul este că soţii Iohannis au închiriat, timp de 16 ani, un imobil din centrul Sibiului, un imobil care ar fi fost moştenit ilegal, iar chiria încasată se ridică la 300.000 de euro. ANAF cere acum recuperarea prejudiciului, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, iar suma totală se ridică la un milion de euro. Inspectorii ANAF cer şi sechestru asigurator, practic pentru a fi siguri că vor recupera aceşti bani, este vorba despre sechestru asigurator pe toată averea familiei Iohannis, inclusiv pe vila de 400 metri pătraţi în care locuieşte în prezent fostul preşedinte al României Klaus Iohannis. Procesul nu va avea loc la Sibiu, ci la Braşov, tocmai pentru a asigura imparţialitatea deplină, dar şi pentru a elimina orice suspiciune de influenţă locală.

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

fisc anaf klaus iohannis prejudiciu sibiu proces
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Fiscul dă în judecată familia Iohannis pentru a recupera datoria de un milion de euro