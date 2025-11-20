Războiul dintre Klaus Iohannis şi ANAF se mută în instanţă. Fiscul l-a dat în judecată pe fostul preşedinte pentru a recupera datoria de un milion de euro, bani pe care Iohannis i-a încasat după ce a închiriat ilegal un imobil din centrul Sibiului. Vă reamintim, familia Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea de bunăvoie imobilul confiscat de autorităţi.

ANAF a trimis în instanţă toate documentele în cazul fostului preşedinte Klaus Iohannis. Practic, ce spune Fiscul este că soţii Iohannis au închiriat, timp de 16 ani, un imobil din centrul Sibiului, un imobil care ar fi fost moştenit ilegal, iar chiria încasată se ridică la 300.000 de euro. ANAF cere acum recuperarea prejudiciului, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, iar suma totală se ridică la un milion de euro. Inspectorii ANAF cer şi sechestru asigurator, practic pentru a fi siguri că vor recupera aceşti bani, este vorba despre sechestru asigurator pe toată averea familiei Iohannis, inclusiv pe vila de 400 metri pătraţi în care locuieşte în prezent fostul preşedinte al României Klaus Iohannis. Procesul nu va avea loc la Sibiu, ci la Braşov, tocmai pentru a asigura imparţialitatea deplină, dar şi pentru a elimina orice suspiciune de influenţă locală.

Lucia Cujbă

