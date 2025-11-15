De la nuntă, direct la FISC. Funcţionarii antifraudă au pus ochii pe tinerii căsătoriţi. Pentru că mulţi români nu s-au conformat de bună voie şi nesiliţi de nimeni să transmită informaţiile cerute încă din vară de ANAF, inspectorii anunţă că vor începe curând controalele.

Calculele inspectorilor Fisc au dat cu virgulă: încasările estimate nu se potrivesc cu veniturile declarate de organizatorii de evenimente, în special cei care fac nunți și botezuri. Așa că angajații ANAF vor pleca în control. Au deja în vizor 80 de firme.

"Ce să controleze, intrările și ieșirile, să vadă dacă și-au înregistrat toată marfa, o să preia probabil evidența achizițiilor și a vânzărilor" a spus expertul fiscal Gabriel Biriș.

"Verificăm modul de fiscalizare al veniturilor realizate, vorbim despre emiterea de bonuri fiscale și de facturi pentru sumele încasate și serviciile prestate. Verificăm și modul de fiscalizare a forței de muncă. În anumite situații e sesizată și Inspecția Muncii" a explicat șeful Antifraudă Tudor Rudău.

HoReCa, în topul domeniilor cu cea mai mare evaziune fiscală

"Unii poate nici n-au firme, unii spun că îmi ajut prietenii. [...] Este o industrie mai grea, unde unii oameni cred că pot să facă lucrurile după ureche, bazate pe pasiune. Această pasiune are rolul ei, dar până la un punct. Până la urma urmei, atunci când vrei să faci un business și nu o pasiune, businessul trece prin această poveste, este de fiscalizare" a explicat Carmen, organizator de evenimente.

Ce amenzi riscă cei care nu se conformează

Cei care nu se conformează riscă amenzi dure.

"Pentru neemiterea de bonuri fiscale, sancțiunea maximă este de 30.000 de lei, plus confiscarea contravalorii veniturilor neînregistrate, nefiscalizate. Vorbim de o sancțiune care se aplică în situații în care suma nejustificată depășește 1.000 lei" a mai spus Tudor Rudău.

Controalele vin după ce în vară, Fiscul le-a cerut organizatorilor de nunți să-și declare veniturile.

"ANAF a trimis notificări firmelor prin care le cerea să declare prețul meniului, avansul încasat și modalitatea de plată. În urma conformării voluntare, în perioada iunie-septembrie, sumele declarate au crescut cu 16%. La bugetul de stat s-au strâns cu aproape 20% mai mulți bani din impozitele pe profit și venit față de aceeași perioadă a anului trecut" a explicat reporterul Observator Florentina Lazăr.

Experţi: ANAF să caute evaziunea în altă parte

Experții spun că ANAF ar trebui să caute evaziunea în altă parte.

"Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică, nu evaziune mare. Evaziunea mare e cu miliardul. Legea trebuie modificată, simplificată, eficientizată, sunt atâtea lucruri care n-au niciun sens și pun ANAF-ul sau Vama pe niște drumuri greșite" a mai spus expertul fiscal Gabriel Biriș.

Controalele se vor desfășura în afara orelor în care au loc evenimentele festive, iar participanții nu vor fi vizați, anunță ANAF.

