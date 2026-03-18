Cât de des mergem la dentist. Medic: Românii merg la stomatolog doar când îi doare

Dr. Luminița Oancea, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, a declarat miercuri seară că, potrivit unui studiu, 70% dintre adulții din țară au cel puțin un dinte lipsă. Același studiu arată că românii ajung la stomatolog, în medie, o dată la trei ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate, potrivit News.ro.

Cât de des merg românii la dentist. Medic: Românii merg la stomatolog doar când îi doare - Hepta

Medicul Luminița Oancea, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, a vorbit într-o emisiune despre studiile realizate privind starea sănătății dentare la adulți și copii.

Dr. Luminița Oancea: Românii merg la stomatolog doar când apare durerea

"Suntem foarte bucuroşi de colaborarea cu Institutul Naţional de Sănătate Publică (...) Cred că cel mai important ar fi să precizez, dat fiind că noi avem şi cealaltă oglindă, legat de situaţia adulţilor, că copiii sunt oglinda părinţilor lor. Peste 70% dintre adulţi au cel puţin un dinte lipsă şi un dinte lipsă neprotezat. Pentru că ce am constatat şi din atitudini este că noi ca şi popor suntem un popor reactiv în ceea ce priveşte sănătatea dentară. Adică mergem la stomatolog numai în în cazul în care ne doare ceva", a afirmat Luminiţa Oancea.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit medicului, un român merge la stomatolog în medie o dată la trei ani.

România, mult sub media europeană la controale stomatologice

"Şi aşa luând tabloul european, suntem înregistraţi cu 0,3 prezenţe la stomatolog per capita, faţă de 0,9 european. Asta înseamnă, în traducere, că un român merge la stomatolog o dată la 3 ani. Şi atunci, sigur că starea dentară are de suferit, pentru că lucrurile sunt prinse deja într-o evoluţie, tratamentele sunt de amploare şi, evident, costisitoare şi iată că ajungem şi la subiectul economic, care este foarte important", a completat vicepreședinta Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Aproape jumătate dintre copii au nevoie de tratament stomatologic

Datele colectate de INSP prin activitatea de supraveghere a sănătăţii orale în şcoli, derulată anual în cadrul Programului Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii, oferă o imagine importantă asupra situaţiei din România.

În anul şcolar 2024-2025, au fost examinaţi peste 37.000 de copii cu vârste între 6 şi 14 ani.

Rezultatele au arătat că:

31% dintre copiii examinaţi prezintă leziuni carioase netratate la dentiţia temporară;

25% dintre copiii examinaţi prezintă leziuni carioase netratate la dentiţia permanentă;

doar 23% dintre copii au dentiţie temporară neafectată;

aproximativ 41% dintre copiii examinaţi necesită tratament preventiv sau curativ.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰