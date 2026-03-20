Despre sănătatea dentară și problemele sistemului, când vine vorba de stomatologie, a discutat și Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Într-un interviu exclusiv la Observator 16, el a vorbit cu Teodora Tompea despre prevenție și urgențe, rolul statului în sănătatea pacienților și prețurile pe care le plătim pentru sănătate în România.

Statul face suficient pentru prevenţie sau ne ocupăm doar de urgențe?

Florin Lăzărescu: Iată că ne adresăm doar în zona de urgenţe şi statul are exact aceeaşi abordare. În urmă cu câteva zile, pentru că astăzi bifăm Ziua Mondială a Sănătăţii Orale, împreună cu Comisia de Sănătate din Parlament, am organizat o masă rotundă unde am pus accent pe importanţa sănătăţii orale având 3 paneluri: unul pentru prevenţie, unul pentru decontări şi altul referitor la numărul mare de stomatologi.

Concluzia e că, din bugetul CNAS, doar 0.5% din fonduri sunt alocate stomatologiei. În mediul urban, suma de 6.000 lei per cabinet, pe lună, şi în mediul rural 9.000 de lei. Nu e o sumă garantată. Unii vor să intre în relaţie contractuală cu Casa, dar dacă bugetul s-a terminat, nu se mai semnează contracte suplimentare. Deci iată că avem o reală problemă în stomatologie şi plecând de la un număr mare de medici, dar de la o repartiţie inegală, avem un raport de 7,5 la 1 mediul urban cu mediul rural.

Articolul continuă după reclamă

Şi cum ar trebui rezolvată problema asta? Medicii să fie duşi în mediul rural...

Florin Lăzărescu: Trebuie găsite variante prin care să stimulăm prezenţa medicilor în mediul rural. Chiar luăm în calcul, la nivelul Colegiului, să venim cu initiaţive. Oraşele sunt extraordinar de aglomerate. Dacă, în medie, la nivelul UE avem un medic stomatolog la 1.250 de pacienţi în România, acum e un medic stomatolog la 750.

Dar cum puteţi să-i mutaţi?

Florin Lăzărescu: Trebuie să ne uităm pe zona de cabinete stomatologice şi poate zona respectivă are deja un număr foarte mare şi dacă legislaţia ne va permite să blocăm zona respectivă şi să redirecţionăm către zonele care au necesar. În cadrul întâlnirii de la Palatul Parlamentului, am benefiicat şi de prezenţa a doi primari din localităţi mai mici care sunt exemple de succes şi care, din fonduri proprii sau europene, au dotat cabinetele respective şi au venit în ajutorul medicilor pentru a-i reţine.

Mulţi români care trăiesc în afara ţării sau mulţi străini vin şi îşi rezolvă problemele stomatologice în România. Li se pare mai ieftin aici, în timp ce nouă ni se pare prea scump. Cum este de fapt?

Florin Lăzărescu: În fiecare ţară, percepţia referitoare la costuri e aceeaşi: că sunt foarte mari. Sigur, dacă ne raportăm la media UE, costurile în România sunt mai mici faţă de Franţa sau Marea Britanie. Şi avem şi o componentă de turism stomatologic. Calitatea serviciilor în România e extraordinar de bună, pentru că suntem o piaţă eminamente privată pentru că s-a investit foarte mult în dotări, aparatură, resursă umană şi serviciile sunt extraordinar de bune. Pe lângă faptul că sumele sunt mici decontate, nici manoperele nu au fost actualizate de foarte mult timp şi preţul pe manoperă e mic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰