Flacăra pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 a făcut aseară un popas la templul Partenon de pe Acropole. Torța, purtată de medaliatul olimpic la canotaj Stefanos Duscos, urmează să fie predată astăzi oficialilor competiției. Flacăra va fi dusă de 10.000 mii de persoane și va parcurge 12.000 de kilometri în 63 de zile.

Flacăra pentru Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, din 2026, a continuat aseară călătoria simbolică prin Grecia, oprindu-se la vechiul templu Partenon de pe Acropole. Momentul, încărcat de tradiţie şi istorie, a fost marcat de prezenţa medaliatului olimpic la canotaj, Stefanos Duscos, cel care a purtat torţa pe treptele celui mai cunoscut monument al Atenei. Astăzi, flacăra urmează să fie predată oficial delegației italiene,însă ceremonia va fi una mult mai scurtă decât era planificat, din cauza vremii nefavorabile anunțate, informează Agerpres.

Comitetul Olimpic Elen (HOC) a anunţat marţi, într-un comunicat citat de DPA, că programul artistic a fost anulat integral, iar partea formală a ceremoniei va avea loc în prezența unui număr redus de participanți. Una dintre cele mai afectate categorii va fi cea a elevilor, pentru care iniţial se pregătise accesul organizat.

HOC și-a exprimat regretul că "mii de elevi care își organizaseră participarea nu vor putea trăi unul dintre cele mai importante momente ale Mişcării Olimpice".

O ștafetă de o săptămână și un drum de mii de kilometri

Flacăra olimpică a fost aprinsă miercurea trecută în cadrul unei ceremonii mutate din situl arheologic de la Olympia într-o sală interioară a muzeului local, tot din cauza ploii.

După aprinderea oficială, torța a străbătut Grecia timp de o săptămână. Peste 10.000 de purtători o vor conduce în total pe un traseu de 12.000 de kilometri în 63 de zile, unul dintre cele mai extinse parcursuri din istoria recentă a Jocurilor Olimpice de iarnă.

După predarea către Italia, programată pentru astăzi, torța va porni pe 6 decembrie într-o călătorie amplă pe teritoriul italian. Primul popas va fi la Stadio dei Marmi din Roma, apoi va ajunge în regiuni emblematice precum Toscana, Sardinia, Sicilia și Pompei. De Crăciun, flacăra va staționa la Napoli, iar în preajma Anului Nou va ajunge la Bari.

Călătoria se va încheia în Milano, pe 6 februarie 2026

În total, torța olimpică va vizita toate cele 20 de regiuni ale Italiei, 110 provincii și aproximativ 300 de municipalități.

Parcursul flăcării se va încheia odată cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina d'Ampezzo, programată pentru 6 februarie 2026.

