Proiect unic în țară, inspirat din proiectele europene moderne! Cetatea de Scaun de la Suceava, cel mai vizitat obiectiv turistic al județului, va intra într-un proces de restaurare unic în România. Concret, autoritățile vor să redea cetăţii forma de odinioară. "Restaurarea transparentă", o tehnică modernă și complet reversibilă, prin care forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să atingă structura veche.

Fortăreaţa care nu a fost cucerită niciodată este primul monument istoric al ţării care va fi restaurat prin metoda care este inspirată din proiecte europene moderne, precum instalația de la Basilica di Siponto din Italia.

"Aproape toată lumea, fie că vorbim de localnici, fie că vorbim de turişti întreabă: domnule, cum arăta cetatea în Evul Mediu? Pe altă parte, se rezolvă o mare problemă privind umiditatea", a explicat Emil Ursu, directorul Muzeului Naţional al Bucovinei.

De ce nu se poate reconstrui din piatră sau sticlă

O reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare, de aceea autoritățile județene au identificat singura soluție posibilă: "restaurarea transparentă".

"Comisia Națională a Monumentelor Istorice a aprobat două proiecte pilot, urmând ca ulterior, în funcţie de rezultatul intervențiilor, să extindem lucrările pe întreaga fortificaţie", a declarat Stelian Simeria, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

Un proiect îndrăzneţ, aşteptat cu încântare atât de turişti, cât şi de suceveni.

Când încep lucrările

"Super! Faptul că se restaurează este un lucru bun şi pentru viitori turişti şi pentru noi ca cetăţeni, pentru tot ce înseamnă România", a spus o femeie.

"Un lucru foarte bun pentru România. Ar trebui să ne mai uităm şi la valorile noastre tradiţionale, care din păcate multe zac în ruină", a adăugat un bărbat.

"E timpul să investim şi noi în ceea ce e al nostru românesc. Cred că o să fie o investiţie care merită, deci chiar o să vin când o să se termine să o vizitez din nou", a precizat un turist.

Documentația tehnică ar urma să fie gata până la sfârșitul anului, iar în primele luni din 2026 va începe proiectarea și execuția etapelor pilot.

