Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fortăreaţa care nu a fost cucerită niciodată intră într-o restaurare revoluţionară. Când încep lucrările

Proiect unic în țară, inspirat din proiectele europene moderne! Cetatea de Scaun de la Suceava, cel mai vizitat obiectiv turistic al județului, va intra într-un proces de restaurare unic în România. Concret, autoritățile vor să redea cetăţii forma de odinioară. "Restaurarea transparentă", o tehnică modernă și complet reversibilă, prin care forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să atingă structura veche.

de Angela Bertea

la 29.11.2025 , 07:42

Fortăreaţa care nu a fost cucerită niciodată este primul monument istoric al ţării care va fi restaurat prin metoda care este inspirată din proiecte europene moderne, precum instalația de la Basilica di Siponto din Italia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Aproape toată lumea, fie că vorbim de localnici, fie că vorbim de turişti întreabă: domnule, cum arăta cetatea în Evul Mediu? Pe altă parte, se rezolvă o mare problemă privind umiditatea", a explicat Emil Ursu, directorul Muzeului Naţional al Bucovinei.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu se poate reconstrui din piatră sau sticlă

O reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare, de aceea autoritățile județene au identificat singura soluție posibilă: "restaurarea transparentă".

"Comisia Națională a Monumentelor Istorice a aprobat două proiecte pilot, urmând ca ulterior, în funcţie de rezultatul intervențiilor, să extindem lucrările pe întreaga fortificaţie", a declarat Stelian Simeria, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava.

Un proiect îndrăzneţ, aşteptat cu încântare atât de turişti, cât şi de suceveni.

Când încep lucrările

"Super! Faptul că se restaurează este un lucru bun şi pentru viitori turişti şi pentru noi ca cetăţeni, pentru tot ce înseamnă România", a spus o femeie.

"Un lucru foarte bun pentru România. Ar trebui să ne mai uităm şi la valorile noastre tradiţionale, care din păcate multe zac în ruină", a adăugat un bărbat.

"E timpul să investim şi noi în ceea ce e al nostru românesc. Cred că o să fie o investiţie care merită, deci chiar o să vin când o să se termine să o vizitez din nou", a precizat un turist.

Documentația tehnică ar urma să fie gata până la sfârșitul anului, iar în primele luni din 2026 va începe proiectarea și execuția etapelor pilot.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

suceava fortareata romania cetatea de scaun restaurare lucrari proiectare
Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Evenimente » Fortăreaţa care nu a fost cucerită niciodată intră într-o restaurare revoluţionară. Când încep lucrările