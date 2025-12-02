Fosta handbalistă Roxana Moise a murit la 39 de ani. Era mamă a trei copii

Roxana Moise, fostă handbalistă, a murit la numai 39 de ani, în urma unei boli cumplite. Sportiva era mamă a trei copii.

O întreagă comunitate sportivă este în doliu după dispariția Roxanei Moise, fostă handbalistă de performanță și antrenoare de kangoo jumps, care s-a stins din viață la vârsta de doar 39 de ani.

Vestea tragică a fost anunțată de publicația Vocea Vâlcii, care a transmis mesajul familiei și apropiaților.

"Cu durere în suflet anunțăm trecerea neașteptată a Roxanei Moise, fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și fostă razboinică Exatlon. La doar 39 de ani, a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă care o iubea", se arată pe pagina de Facebook a publicației.

Roxana Moise a fost un sportiv dedicat, crescut în spiritul disciplinei și al performanței. A făcut parte din lotul echipei de handbal Oltchim Râmnicu Vâlcea, una dintre cele mai puternice formații din handbalul românesc. Determinarea și talentul ei au transformat‑o într-o prezență respectată atât pe teren, cât și în afara lui.

Ulterior, s-a reorientat către lumea fitnessului, fără să se îndepărteze de sport. În 2005 a devenit antrenor de kangoo jumps, iar în timp și-a deschis propria sală, dedicată exclusiv femeilor, unde a inspirat sute de persoane prin energia și profesionalismul ei. De asemenea, Roxana a participat la o competiție sportivă televizată, unde s-a remarcat prin forță, determinare și spirit competitiv.

Prietenii și apropiații transmit că Roxana se confrunta cu probleme de sănătate, însă dispariția ei fulgerătoare rămâne un șoc pentru toți cei care au cunoscut-o. Un cunoscut al sportivei susține, în mediul online, că Roxana s-ar fi confruntat cu un diagnostic de cancer. În ultimele luni, pe rețelele sociale, Roxana a apărut în poze cu un batic pe cap și cu părul foarte scurt. Trei copii au rămas fără mamă.

